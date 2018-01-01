У Луцьку понад 12 років діє соляна шахта. ФОТО*





Про кількість хвороб, які лікують у шахті, оздоровчі методи та секрети медицини читайте у інтерв’ю з справжнім професіоналом своєї справи, лікарем, спеціалістом галокамери Тетяною Кучер, – пише



Пані Тетяно, розкажіть, чому варто приходити у соляну шахту? Які властивості лікування у соляних кімнатах?



Напевно тому, що найкращим методом лікування є природний метод. Аби відповісти на це питання, потрібно зазирнути в історію. Галотерапія, як така, зародилася після того, як лікарі помітили, що у працівників соляних шахт припинилися напади бронхіальної астми і гіпертонічні кризи. Цей факт дуже зацікавив лікарів і вони почали досліджувати властивість солі. З’ясували, що дійсно мікроклімат соляної копальні сприяє оздоровленню і припиняє астматичні напади.



Цей метод почали використовувати у санаторіях. Спочатку він був трішки інфантильним. Просто брали глиби каміння і оздоблювали ними стіни в будь-яких приміщеннях для того, щоб дати можливість більшій кількості людей відвідувати соляні кімнати. Після того почали використовувати рупу. Робили соляний розчин, який розпилювався у кімнаті. Люди сиділи у плащах і дихали, але, на жаль, часточки такого розчину проникали у верхні дихальні шляхи, тобто давали малий лікувальний ефект.



Пізніше запровадили іонізацію. Навіть у нашій шахті на самому початку був іонізатор. При дослідженні повітря в екологічно чистих місцях було зафіксовано, що основна частинка іонів є негативно заряджені.



У соляній шахті не тільки сіль лікує, а й мікроклімат, який створюється за рахунок негативно заряджених частинок та іонізатора.



Натомість галогенератор, яким ми користуємося, здійснює подвійний ефект. Він забезпечує іонізацію повітря і перемелює сіль до найдрібніших часточок 5-20 мкм, які можуть проникати у нижні дихальні шляхи. Це дуже добре, адже сприяє реабілітації після пневмонії.



Кому можна відвідувати соляну шахту?



У соляну кімнату можуть приходити люди з усіма показами для відвідування:



- всі захворювання дихальної системи: риніти, фарингіти, синусити, бронхіти, бронхіальні астми;

- реабілітація після перенесеної пневмонії та туберкульозу невідкритої форми, реабілітація людей, які працюють на шкідливих виробництвах, від яких страждає дихальна система;

- для старших людей після перенесених серцевих захворювань,

імунологічних захворювань, алергічних захворювань, аденоїд;

- інколи соляна шахта дозволяє вберегти дитину від оперативного втручання;

- також шкіряні захворювання: атопічні дерматити, псоріаз;

- приходять люди задля косметичного ефекту, наприклад, для боротьби з целюлітом та для покращення стану шкіри.



Скільки часу необхідно знаходитись у соляній кімнаті?



У природних соляних копальнях люди перебувають 6-8 годин. У нашій соляній кімнаті за рахунок галогенератора концентрація солі трошки вища, ніж у природній соляній копальні. Через те людина тут може бути не більше години. Ввідний, так званий адаптаційний період, починається з 30 хвилин, наступний сеанс - 45 хвилин і далі по годині перебування у соляній шахті.



Для чого адаптаційний період?



Людина повинна звикнути до перебування у соляній шахті. Без адаптаційного періоду можливе загострення хвороби, або виникнення побічних ефектів. У деяких відвідувачів, наприклад, може підвищуватись температура тіла до 38 градусів, проте вона самостійно проходить або після разового прийому ліків. Бувають виділення мокроти з носа чи кашель. Щоб ці явища не були дуже гострими, є ввідний період, а вже всі інші сеанси можуть тривати довше, близько години.



Чи є якісь вікові обмеження та протипоказання до відвідування соляної кімнати?



Перш за все відвідування заборонене особам, у яких спостерігається порушення ниркової фільтрації. Не допускаються до галотерапії й ті, хто хворіє туберкульозом, онкохворі люди, у яких інкубаційний період інфекційних недуг.



Як таких вікових обмежень немає, але дітям до 2-х років ми не рекомендуємо.



Яких відвідувачів у вас найбільше? Якого віку?



Я не можу сказати, хто переважає тому, що насправді у нас дуже різноманітний контингент: і старші люди, які вже мають вікові проблеми з дихальною системою, і середнього віку, і дуже багато дітей тому, що дітки страждають від екологічно-несприятливих факторів найбільше.



Дуже маленькі діти хворіють і бронхітами, і навіть пневмоніями. Для того, щоб не лікувати дитину тривалий час медикаментами, то соляна шахта як ніколи стане у пригоді.



Як давно відкрилася соляна шахта у Луцьку? Як багато людей уже відвідало вашу соляну кімнату?



Ми працюємо більше 12 років і близько 10000 людей пройшло лікування у соляній кімнаті.



Чи можна відвідувати галокамеру просто для профілактики?



Звичайно, це один із метод і загального оздоровлення. Спостерігаючи за своїми пацієнтами, ми помітили, що галокамера — це чудовий релаксуючий засіб. Після її відвідування спостерігається покращення загального стану людини.



Наскільки довго триває лікування? Скільки сеансів достатньо для лікування чи профілактики?



Класична методика, яку розробляли солотвинські спелеологи та терапевти, включає 20-24 сеанси. Ця методика зорієнтована на лікування бронхіальної астми чи хронічного бронхіту. Проте, є захворювання, що не потребують такої кількості сеансів. Наприклад, якщо у дитини первинно з’явився алергічний чи вазомоторний риніт, то не завжди є потреба одразу призначати стільки сеансів. Для профілактики можна провести 10-15 сеансів — і цього буде достатньо. Ми розробили спеціальну оздоровчу програму, де вказано рекомендовану кількість сеансів на конкретну захворюваність.



Скільки разів на рік можна відвідувати соляну кімнату?



За потреби відвідування шахти можна повторити 1-2 рази на рік. Дехто вважає за потрібним - 3-4 рази на рік, зокрема у сезон загострення недуги.



Як проходить процедура галотерапії?



Протягом години декілька осіб знаходяться в кімнаті. Оскільки соляні шахти стимулюють до засинання, забезпечені всі умови, аби людина могла поспати: напівтемне приміщення з кольоровою підсвіткою від соляних ламп, зручні крісла, релаксуюча музика.



Є ще такі кімнати соляні у Луцьку?



Подібні соляні кімнати є, але там стоїть апарат, який у нас був на початку, проте галогенератор є тільки у нас.



Як до вас потрапити і які години роботи?



Ми працюємо кожного дня з 8 до 20, субота з 8 до 14, неділя - вихідний.



Підходьте за адресою: просп. Волі, 66 а, кабінет 225



Діє попередній запис за тел.: 0663406333



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Спочатку він був трішки інфантильним. Просто брали глиби каміння і оздоблювали ними стіни в будь-яких приміщеннях для того, щоб дати можливість більшій кількості людей відвідувати соляні кімнати. Після того почали використовувати рупу. Робили соляний розчин, який розпилювався у кімнаті. Люди сиділи у плащах і дихали, але, на жаль, часточки такого розчину проникали у верхні дихальні шляхи, тобто давали малий лікувальний ефект.Пізніше запровадили іонізацію. Навіть у нашій шахті на самому початку був іонізатор. При дослідженні повітря в екологічно чистих місцях було зафіксовано, що основна частинка іонів є негативно заряджені.У соляній шахті не тільки сіль лікує, а й мікроклімат, який створюється за рахунок негативно заряджених частинок та іонізатора.Натомість галогенератор, яким ми користуємося, здійснює подвійний ефект. Він забезпечує іонізацію повітря і перемелює сіль до найдрібніших часточок 5-20 мкм, які можуть проникати у нижні дихальні шляхи. Це дуже добре, адже сприяє реабілітації після пневмонії.У соляну кімнату можуть приходити люди з усіма показами для відвідування:- всі захворювання дихальної системи: риніти, фарингіти, синусити, бронхіти, бронхіальні астми;- реабілітація після перенесеної пневмонії та туберкульозу невідкритої форми, реабілітація людей, які працюють на шкідливих виробництвах, від яких страждає дихальна система;- для старших людей після перенесених серцевих захворювань,імунологічних захворювань, алергічних захворювань, аденоїд;- інколи соляна шахта дозволяє вберегти дитину від оперативного втручання;- також шкіряні захворювання: атопічні дерматити, псоріаз;- приходять люди задля косметичного ефекту, наприклад, для боротьби з целюлітом та для покращення стану шкіри.У природних соляних копальнях люди перебувають 6-8 годин. У нашій соляній кімнаті за рахунок галогенератора концентрація солі трошки вища, ніж у природній соляній копальні. Через те людина тут може бути не більше години. Ввідний, так званий адаптаційний період, починається з 30 хвилин, наступний сеанс - 45 хвилин і далі по годині перебування у соляній шахті.Людина повинна звикнути до перебування у соляній шахті. Без адаптаційного періоду можливе загострення хвороби, або виникнення побічних ефектів. У деяких відвідувачів, наприклад, може підвищуватись температура тіла до 38 градусів, проте вона самостійно проходить або після разового прийому ліків. Бувають виділення мокроти з носа чи кашель. Щоб ці явища не були дуже гострими, є ввідний період, а вже всі інші сеанси можуть тривати довше, близько години.Перш за все відвідування заборонене особам, у яких спостерігається порушення ниркової фільтрації. Не допускаються до галотерапії й ті, хто хворіє туберкульозом, онкохворі люди, у яких інкубаційний період інфекційних недуг.Як таких вікових обмежень немає, але дітям до 2-х років ми не рекомендуємо.Я не можу сказати, хто переважає тому, що насправді у нас дуже різноманітний контингент: і старші люди, які вже мають вікові проблеми з дихальною системою, і середнього віку, і дуже багато дітей тому, що дітки страждають від екологічно-несприятливих факторів найбільше.Дуже маленькі діти хворіють і бронхітами, і навіть пневмоніями. Для того, щоб не лікувати дитину тривалий час медикаментами, то соляна шахта як ніколи стане у пригоді.Ми працюємо більше 12 років і близько 10000 людей пройшло лікування у соляній кімнаті.Звичайно, це один із метод і загального оздоровлення. Спостерігаючи за своїми пацієнтами, ми помітили, що галокамера — це чудовий релаксуючий засіб. Після її відвідування спостерігається покращення загального стану людини.Класична методика, яку розробляли солотвинські спелеологи та терапевти, включає 20-24 сеанси. Ця методика зорієнтована на лікування бронхіальної астми чи хронічного бронхіту. Проте, є захворювання, що не потребують такої кількості сеансів. Наприклад, якщо у дитини первинно з’явився алергічний чи вазомоторний риніт, то не завжди є потреба одразу призначати стільки сеансів. Для профілактики можна провести 10-15 сеансів — і цього буде достатньо. Ми розробили спеціальну оздоровчу програму, де вказано рекомендовану кількість сеансів на конкретну захворюваність.За потреби відвідування шахти можна повторити 1-2 рази на рік. Дехто вважає за потрібним - 3-4 рази на рік, зокрема у сезон загострення недуги.Протягом години декілька осіб знаходяться в кімнаті. Оскільки соляні шахти стимулюють до засинання, забезпечені всі умови, аби людина могла поспати: напівтемне приміщення з кольоровою підсвіткою від соляних ламп, зручні крісла, релаксуюча музика.Подібні соляні кімнати є, але там стоїть апарат, який у нас був на початку, проте галогенератор є тільки у нас.Ми працюємо кожного дня з 8 до 20, субота з 8 до 14, неділя - вихідний.

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