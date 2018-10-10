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У Нововолинську щороку у 20-ох людей виявляють ВІЛ

У Нововолинську щороку у 20-ох людей виявляють ВІЛ
У Нововолинську щорічно виявляють до 20-ти ВІЛ-інфікованих осіб, загалом на обліку перебуває 355 осіб.

Про це під час засіданні Волинської обласної Координаційної Ради повідомила завідувач інфекційним відділенням Нововолинської лікарні Валентина Бевз, – повідомляє ВолиньUA.

За її словами, у місті щорічно виявляється до 20-ти ВІЛ-інфікованих осіб. Цьогоріч за 9 місяців виявлено 16 ВІЛ-позитивних.

Серед них: 3 дитини народилися від ВІЛ-інфікованих жінок, 8 інфіковані статевим шляхом, 5 через вживання наркотиків.

На даний період в Нововолинську на диспансерному обліку перебуває 355 осіб. Це офіційна цифра, однак її потрібно збільшувати в декілька разів. Серед тих, які перебувають на обліку, 102 особи – у стадії СНІДу.

Медики наголошують, що ВІЛ-інфекція передається трьома способами.

"Зростає статевий шлях інфікування: 2005 р. – 31, 2%, у 2017 р. – майже 75%, відповідно є ріст і у 2018 році. Також збільшується кількість осіб, виявлених у кінцевій стадії хвороби. За 9 місяців 2018 року померло 11 осіб, з них 8 від СНІДу. Структура смертності повторює попередні роки – майже 65 відсотків пов’язано з ВІЛ-інфекцією. Основною причиною смерті хворих на СНІД залишається туберкульоз",- зауважує Валентина Бевз.

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Теги: ВІЛ, хвороба, Нововолинськ, смерть
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