На Волині пограбували 74-річного чоловіка





Інцидент трапився 9 жовтня, - пише



До поліції звернувся 74-річний житель міста, який повідомив, що на перехресті вулиць Б.Хмельницького та Зимнівської, до нього підійшов 49-річний чоловік, котрий без попередження відкрито заволодів мобільним телефоном.



Грабіжника затримали.

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