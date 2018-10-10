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На Волині пограбували 74-річного чоловіка

На Волині пограбували 74-річного чоловіка
У Володимирі-Волинському пограбували пенсіонера.

Інцидент трапився 9 жовтня, - пише Володимир медіа.

До поліції звернувся 74-річний житель міста, який повідомив, що на перехресті вулиць Б.Хмельницького та Зимнівської, до нього підійшов 49-річний чоловік, котрий без попередження відкрито заволодів мобільним телефоном.

Грабіжника затримали.

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Теги: грабіж, Володимир
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