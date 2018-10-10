На Волині пограбували 74-річного чоловіка
Сьогодні, 12:12
У Володимирі-Волинському пограбували пенсіонера.
Інцидент трапився 9 жовтня, - пише Володимир медіа.
До поліції звернувся 74-річний житель міста, який повідомив, що на перехресті вулиць Б.Хмельницького та Зимнівської, до нього підійшов 49-річний чоловік, котрий без попередження відкрито заволодів мобільним телефоном.
Грабіжника затримали.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Інцидент трапився 9 жовтня, - пише Володимир медіа.
До поліції звернувся 74-річний житель міста, який повідомив, що на перехресті вулиць Б.Хмельницького та Зимнівської, до нього підійшов 49-річний чоловік, котрий без попередження відкрито заволодів мобільним телефоном.
Грабіжника затримали.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
На Волині пограбували 74-річного чоловіка
Сьогодні, 12:12
У Нововолинську щороку у 20-ох людей виявляють ВІЛ
Сьогодні, 12:12