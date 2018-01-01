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Кращим держслужбовцем України став волинянин

Кращим держслужбовцем України став волинянин
Працівник Маневицької райдержадміністрації Сергій Міщук став найкращим державним службовцем України.

Про це пише Бізнес. Район.

У третьому етапі Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець» в номінації спеціаліст, переможцем визнали адміністратора відділу з питань надання адміністративних послуг, а на сьогодні головного спеціаліста відділу культури та туризму Маневицької РДА Сергія Міщука.

«Дуже приємно, що у свій час побачив і професійний потенціал, і чудові людські якості у Сергія. Він максимально виправдав надії. І суть не тільки в конкурсі, а й в поточній роботі, яку він виконує завжди відповідально і якісно!» – прокоментував голова райдержадміністрації Андрій Линдюк.

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Теги: перемога, держслужбовець, Волинь
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