Кращим держслужбовцем України став волинянин
Сьогодні, 18:15
Працівник Маневицької райдержадміністрації Сергій Міщук став найкращим державним службовцем України.
Про це пише Бізнес. Район.
У третьому етапі Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець» в номінації спеціаліст, переможцем визнали адміністратора відділу з питань надання адміністративних послуг, а на сьогодні головного спеціаліста відділу культури та туризму Маневицької РДА Сергія Міщука.
«Дуже приємно, що у свій час побачив і професійний потенціал, і чудові людські якості у Сергія. Він максимально виправдав надії. І суть не тільки в конкурсі, а й в поточній роботі, яку він виконує завжди відповідально і якісно!» – прокоментував голова райдержадміністрації Андрій Линдюк.
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Про це пише Бізнес. Район.
У третьому етапі Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець» в номінації спеціаліст, переможцем визнали адміністратора відділу з питань надання адміністративних послуг, а на сьогодні головного спеціаліста відділу культури та туризму Маневицької РДА Сергія Міщука.
«Дуже приємно, що у свій час побачив і професійний потенціал, і чудові людські якості у Сергія. Він максимально виправдав надії. І суть не тільки в конкурсі, а й в поточній роботі, яку він виконує завжди відповідально і якісно!» – прокоментував голова райдержадміністрації Андрій Линдюк.
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