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На Волині за добу зловили більше 100 водіїв, які перевищили швидкість

На Волині за добу зловили більше 100 водіїв, які перевищили швидкість
За добу патрульні перевірили швидкість понад сотні автомобілів пристроєм TruCam.

9 жовтня вдень, на автодорозі Н-22 (Устилуг-Луцьк-Рівне), патрульні перевірили 90 транспортних засобів, а цієї ночі – більше 25, -повідомили у прес-службі волинських патрульних.

«Здебільшого, водії перевищують швидкість в межах 20 км/год. Але 9 жовтня ми зупинили вісім водіїв, які перевищили швидкість на понад 50 кілометрів. Один з них рухався зі швидкістю 129 км/год. Це несе загрозу безпеці як водія, так і інших учасників дорожнього руху», - розповів інспектор Патрульної поліції Волині Тарас.

Тим часом, у ніч на 10 жовтня, у с. Березовичі, зупинили водія автобуса міжнародного сполучення, який також рухався з перевищенням швидкості – 93 км/год, чим наражав на небезпеку ще й пасажирів.

Протягом першого тижня полісмени не оформляють постанов на порушників, а лише проводять профілактичні бесіди та попереджують водіїв.

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Теги: радари, швидкість, патрульні, поліція, порушення
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