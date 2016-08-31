На Волині за добу зловили більше 100 водіїв, які перевищили швидкість
Сьогодні, 12:20
За добу патрульні перевірили швидкість понад сотні автомобілів пристроєм TruCam.
9 жовтня вдень, на автодорозі Н-22 (Устилуг-Луцьк-Рівне), патрульні перевірили 90 транспортних засобів, а цієї ночі – більше 25, -повідомили у прес-службі волинських патрульних.
«Здебільшого, водії перевищують швидкість в межах 20 км/год. Але 9 жовтня ми зупинили вісім водіїв, які перевищили швидкість на понад 50 кілометрів. Один з них рухався зі швидкістю 129 км/год. Це несе загрозу безпеці як водія, так і інших учасників дорожнього руху», - розповів інспектор Патрульної поліції Волині Тарас.
Тим часом, у ніч на 10 жовтня, у с. Березовичі, зупинили водія автобуса міжнародного сполучення, який також рухався з перевищенням швидкості – 93 км/год, чим наражав на небезпеку ще й пасажирів.
Протягом першого тижня полісмени не оформляють постанов на порушників, а лише проводять профілактичні бесіди та попереджують водіїв.
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9 жовтня вдень, на автодорозі Н-22 (Устилуг-Луцьк-Рівне), патрульні перевірили 90 транспортних засобів, а цієї ночі – більше 25, -повідомили у прес-службі волинських патрульних.
«Здебільшого, водії перевищують швидкість в межах 20 км/год. Але 9 жовтня ми зупинили вісім водіїв, які перевищили швидкість на понад 50 кілометрів. Один з них рухався зі швидкістю 129 км/год. Це несе загрозу безпеці як водія, так і інших учасників дорожнього руху», - розповів інспектор Патрульної поліції Волині Тарас.
Тим часом, у ніч на 10 жовтня, у с. Березовичі, зупинили водія автобуса міжнародного сполучення, який також рухався з перевищенням швидкості – 93 км/год, чим наражав на небезпеку ще й пасажирів.
Протягом першого тижня полісмени не оформляють постанов на порушників, а лише проводять профілактичні бесіди та попереджують водіїв.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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