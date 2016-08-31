На Волині за добу зловили більше 100 водіїв, які перевищили швидкість

За добу патрульні перевірили швидкість понад сотні автомобілів пристроєм TruCam.9 жовтня вдень, на автодорозі Н-22 (Устилуг-Луцьк-Рівне), патрульні перевірили 90 транспортних засобів, а цієї ночі – більше 25, -повідомили у прес-службі волинських патрульних.«Здебільшого, водії перевищують швидкість в межах 20 км/год. Але 9 жовтня ми зупинили вісім водіїв, які перевищили швидкість на понад 50 кілометрів. Один з них рухався зі швидкістю 129 км/год. Це несе загрозу безпеці як водія, так і інших учасників дорожнього руху», - розповів інспектор Патрульної поліціїТим часом, у ніч на 10 жовтня, у с. Березовичі, зупинили водія автобуса міжнародного сполучення, який також рухався з перевищенням швидкості – 93 км/год, чим наражав на небезпеку ще й пасажирів.Протягом першого тижня полісмени не оформляють постанов на порушників, а лише проводять профілактичні бесіди та попереджують водіїв.