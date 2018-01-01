Понад 2,5 тисячі волинських водіїв оформили «автоцивілку» у ПриватБанку*

ПриватБанк пропонує автомобілістам оформити поліс ОСЦПВ. Цього року такою можливістю скористалося вже понад 2,5 тисячі волинян.Поліс ОСЦПВ - це обов'язковий вид страхування. Страховка поширюється не на сам транспортний засіб, а на відповідальність водія - захищає від незапланованих витрат в результаті ДТП, яка трапилася з його вини.“Якщо власник автоцивілки пошкодив чужий автомобіль чи завдав шкоди чиємусь здоров'ю, страхова компанія відшкодує збитки. У випадку пошкодження транспорту чи іншого майна збитки будуть відшкодовані у сумі до 100 тисяч гривень. Якщо ж завдано шкоди здоров'ю, компенсація буде вдвічі більшою”, - розповів керівник Бізнесу платежів та переказів Північно-Західного регіонального управління ПриватБанку Олександр Нерук.Автоцивілка - популярний продукт серед клієнтів ПриватБанку. Так, упродовж 9 місяців 2018 року її оформили 2584 волинянина.До слова, цього року ПриватБанк розпочав продаж цифрових полісів автоцивільної відповідальності. Оформити їх можна у режимі онлайн без паперового бланка поліса та інших “папірців”. Водію не потрібно нічого пред’являти поліції - для перевірки поліса досить реєстраційного номера автомобіля. Оформити цифровий поліс ОСЦПВ можна через веб-версію Приват24 або в будь-якому відділенні ПриватБанку на Волині. До слова, якщо ж клієнт хоче отримати "паперову" версію полісу, її надішлють на електронну пошту. Все, що потрібно, - роздкурувати документ.