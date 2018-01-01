Осінні промені, коти і коні: неймовірна краса волинського села. ФОТО





Осінні фото опублікувала волинська журналістка Олена Лівіцька на своїй сторінці у Facebook.



"Просто осінь в моєму селі, або Коли "жовтіють" навіть коти", - написала Олена.



Довідково:



Годомичі — село в Україні, в Маневицькому районі Волинської області. Населення становить 877 осіб.



У селі річка Грушвиця впадає у Стир.



9 вересня 1659 року в Годомичах написав заповіт князь Микола Святополк-Четвертинський — свояк гетьмана Івана Виговського, каштелян мінський.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У мережі з'явилися ніжні знімки краєвидів волинського села Годомичі.Осінні фото опублікувала волинська журналістка Олена Лівіцька на своїй сторінці у Facebook."Просто осінь в моєму селі, або Коли "жовтіють" навіть коти", - написала Олена.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію