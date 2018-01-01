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Осінні промені, коти і коні: неймовірна краса волинського села. ФОТО

Осінні промені, коти і коні: неймовірна краса волинського села. ФОТО
У мережі з'явилися ніжні знімки краєвидів волинського села Годомичі.

Осінні фото опублікувала волинська журналістка Олена Лівіцька на своїй сторінці у Facebook.

"Просто осінь в моєму селі, або Коли "жовтіють" навіть коти", - написала Олена.

Довідково:

Годомичі — село в Україні, в Маневицькому районі Волинської області. Населення становить 877 осіб.

У селі річка Грушвиця впадає у Стир.

9 вересня 1659 року в Годомичах написав заповіт князь Микола Святополк-Четвертинський — свояк гетьмана Івана Виговського, каштелян мінський.

Осінні промені, коти і коні: неймовірна краса волинського села. ФОТО
Осінні промені, коти і коні: неймовірна краса волинського села. ФОТО
Осінні промені, коти і коні: неймовірна краса волинського села. ФОТО
Осінні промені, коти і коні: неймовірна краса волинського села. ФОТО
Осінні промені, коти і коні: неймовірна краса волинського села. ФОТО
Осінні промені, коти і коні: неймовірна краса волинського села. ФОТО
Осінні промені, коти і коні: неймовірна краса волинського села. ФОТО
Осінні промені, коти і коні: неймовірна краса волинського села. ФОТО
Осінні промені, коти і коні: неймовірна краса волинського села. ФОТО
Осінні промені, коти і коні: неймовірна краса волинського села. ФОТО
Осінні промені, коти і коні: неймовірна краса волинського села. ФОТО

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Теги: фото, село
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