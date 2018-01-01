Осінні промені, коти і коні: неймовірна краса волинського села. ФОТО
Сьогодні, 12:35
У мережі з'явилися ніжні знімки краєвидів волинського села Годомичі.
Осінні фото опублікувала волинська журналістка Олена Лівіцька на своїй сторінці у Facebook.
"Просто осінь в моєму селі, або Коли "жовтіють" навіть коти", - написала Олена.
Довідково:
Годомичі — село в Україні, в Маневицькому районі Волинської області. Населення становить 877 осіб.
У селі річка Грушвиця впадає у Стир.
9 вересня 1659 року в Годомичах написав заповіт князь Микола Святополк-Четвертинський — свояк гетьмана Івана Виговського, каштелян мінський.
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Осінні фото опублікувала волинська журналістка Олена Лівіцька на своїй сторінці у Facebook.
"Просто осінь в моєму селі, або Коли "жовтіють" навіть коти", - написала Олена.
Довідково:
Годомичі — село в Україні, в Маневицькому районі Волинської області. Населення становить 877 осіб.
У селі річка Грушвиця впадає у Стир.
9 вересня 1659 року в Годомичах написав заповіт князь Микола Святополк-Четвертинський — свояк гетьмана Івана Виговського, каштелян мінський.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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