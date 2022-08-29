Через свято у луцькому ЦНАПі – вихідні





Про це повідомляють на сторінці департаменту у Facebook.



Так, у суботу, 13 жовтня, прийом громадян здійснюватимуть з 08.00 до 14.00.



Натомість 14 та 15 жовтня у ЦНАПі - вихідні.

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