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Через свято у луцькому ЦНАПі – вихідні

Через свято у луцькому ЦНАПі – вихідні
Через відзначення Дня захисника України луцький ЦНАП змінює графік роботи.

Про це повідомляють на сторінці департаменту у Facebook.

Так, у суботу, 13 жовтня, прийом громадян здійснюватимуть з 08.00 до 14.00.

Натомість 14 та 15 жовтня у ЦНАПі - вихідні.

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Теги: ЦНАП, Луцьк
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