Через свято у луцькому ЦНАПі – вихідні
Сьогодні, 12:46
Через відзначення Дня захисника України луцький ЦНАП змінює графік роботи.
Про це повідомляють на сторінці департаменту у Facebook.
Так, у суботу, 13 жовтня, прийом громадян здійснюватимуть з 08.00 до 14.00.
Натомість 14 та 15 жовтня у ЦНАПі - вихідні.
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Про це повідомляють на сторінці департаменту у Facebook.
Так, у суботу, 13 жовтня, прийом громадян здійснюватимуть з 08.00 до 14.00.
Натомість 14 та 15 жовтня у ЦНАПі - вихідні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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