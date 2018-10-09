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Від березового соку з Волині фанатіють американці

Від березового соку з Волині фанатіють американці
Органічний сік, який виготовляється на Волині та експортується до Америки, має значний попит серед заокеанських споживачів.

Тож зацікавлені американські партнери нещодавно відвідали Волинь із метою налагодження нових домовленостей та розширення двосторонньої співпраці, - повідомили у прес-службі волинських лісівників.

Американська компанія вже не перший рік є партнером консервного цеху ДП «Цуманське ЛГ». Органічний сік, який виготовляється на Волині за особливою рецептурою, здобув популярність серед населення Америки, де нині побутує культ здорового харчування.

Варто зазначити, що березовий сік з Волині розповсюджується у фітнес-центрах та закладах оздоровлення як особливо поживний та корисний напій.

Директор консервного цеху Зінаїда Рябчун розповіла, що спеціально до приїзду гостей виготовили нові зразки соку. Саме їх і дегустували гості. Що приємно, американські партнери залишилися задоволеними і смаковими, і якісними показниками цуманського продукту.

Гості з-за океану не приховують, що нині американський споживач по-доброму «схиблений» на якості продукції, яку споживає. Кожен товар, перш ніж потрапити у споживчий кошик американського покупця, проходить ретельне вивчення не лише на його склад, а й на вміст мікро- та макроелементів. Ще одна головне вимога, без чого експорт соку до Америки взагалі неможливий, відсутність цукру. Його американці намагаються не споживати взагалі. І всім цим параметрам органічний березовий сік із Цумані відповідає на 100%.

Від березового соку з Волині фанатіють американці

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Теги: березовий сік, лісівники, Америка
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