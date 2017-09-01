Пухнаста синичка позувала для волинського фотографа





Результат фотосесії фотограф Максим Рудік оприлюднив на своїй сторінці у Facebook.



"Синиця блакитна (Parus coeruleus). Околиці м. Ківерці, 09.10.18" - лаконічно підписав фотодобірку автор світлин.



Довідково:



Блакитна синиця тримається листяних лісів, парків, садів. Гніздиться в дуплі або шпаківні вистеляючи гніздо травою, шерстю, мохом і пір'ям.



За літо буває дві кладки. Кладка з 8—12 білих яєць, у середині травня. Менш ніж через два тижні вилуплюються пташенята, які через три тижні вилітають з гнізда.



Живиться комахами, павуками тощо. Восени і узимку збирається в табунці і мандрує разом з іншими видами синиць.



Узимку в північних районах України може зустрітися синиця біла (Parus cyanus), у якої замість блакитного і жовтого кольорів — білий.





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