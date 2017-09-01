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Пухнаста синичка позувала для волинського фотографа

Пухнаста синичка позувала для волинського фотографа
На околицях міста Ківерці, що на Волині, в об'єктив місцевого фотографа потрапила перната красуня.

Результат фотосесії фотограф Максим Рудік оприлюднив на своїй сторінці у Facebook.

"Синиця блакитна (Parus coeruleus). Околиці м. Ківерці, 09.10.18" - лаконічно підписав фотодобірку автор світлин.

Довідково:

Блакитна синиця тримається листяних лісів, парків, садів. Гніздиться в дуплі або шпаківні вистеляючи гніздо травою, шерстю, мохом і пір'ям.

За літо буває дві кладки. Кладка з 8—12 білих яєць, у середині травня. Менш ніж через два тижні вилуплюються пташенята, які через три тижні вилітають з гнізда.

Живиться комахами, павуками тощо. Восени і узимку збирається в табунці і мандрує разом з іншими видами синиць.

Узимку в північних районах України може зустрітися синиця біла (Parus cyanus), у якої замість блакитного і жовтого кольорів — білий.

Пухнаста синичка позувала для волинського фотографа
Пухнаста синичка позувала для волинського фотографа
Пухнаста синичка позувала для волинського фотографа
Пухнаста синичка позувала для волинського фотографа
Пухнаста синичка позувала для волинського фотографа
Пухнаста синичка позувала для волинського фотографа

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Теги: птахи, синичка, фото
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