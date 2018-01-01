Як на Волині рятували бабусю з онуком, котрі заблукали в лісі





Грибників благополучно доставили додому, - повідомили у прес-службі волинської поліції.



У понеділок ввечері до поліції зателефонував 15-річний житель Горохівського району.



Хлопець повідомив, що він разом із 62-річною бабусею, збираючи гриби, заблукав у лісі поблизу сіл Піски та Антонівка.



На виклик оперативно виїхав наряд сектору реагування патрульної поліції Горохівського відділу поліції. Використовуючи службовий автомобіль із проблисковими маячками та сиреною, правоохоронцям вдалося розшукати грибників. Протиправних дій щодо них не скоїли, грибників доставили додому.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинські правоохоронці оперативно розшукали в лісі двох жителів району, які заблукали.Грибників благополучно доставили додому, - повідомили у прес-службі волинської поліції.У понеділок ввечері до поліції зателефонував 15-річний житель Горохівського району.Хлопець повідомив, що він разом із 62-річною бабусею, збираючи гриби, заблукав у лісі поблизу сіл Піски та Антонівка.На виклик оперативно виїхав наряд сектору реагування патрульної поліції Горохівського відділу поліції. Використовуючи службовий автомобіль із проблисковими маячками та сиреною, правоохоронцям вдалося розшукати грибників. Протиправних дій щодо них не скоїли, грибників доставили додому.

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