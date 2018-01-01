На Волині чоловіки на Audi хотіли викрасти дівчинку: повідомили деталі





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у поліції Волині.



У вівторок, 9 жовтня, надійшло повідомлення від 37-річної жительки Ківерець про спробу посеред



За словами матері дитини, близько 15:00 по дорозі зі школи її доньку намагалися силоміць затягти в автомобіль Audi двоє невідомих чоловіків. Ймовірно, автівка чорного або ж темно-синього кольору.



Згодом матір неповнолітньої повідомила правоохоронців, що її дитина не постраждала й перебуває вдома.



За фактом цим фактом поліція розпочала кримінальне провадження за ст. 15 (замах на злочин) та ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України.



Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У місті Ківерці двоє чоловіків намагалися викрасти і затягти в автівку 12-річну дівчинку.Про цеповідомили у поліції Волині.У вівторок, 9 жовтня, надійшло повідомлення від 37-річної жительки Ківерець про спробу посеред вулиці викрасти її 12-річну доньку За словами матері дитини, близько 15:00 по дорозі зі школи її доньку намагалися силоміць затягти в автомобіль Audi двоє невідомих чоловіків. Ймовірно, автівка чорного або ж темно-синього кольору.Згодом матір неповнолітньої повідомила правоохоронців, що її дитина не постраждала й перебуває вдома.За фактом цим фактом поліція розпочала кримінальне провадження за ст. 15 (замах на злочин) та ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України.Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк.

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