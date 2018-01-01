вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині чоловіки на Audi хотіли викрасти дівчинку: повідомили деталі

На Волині чоловіки на Audi хотіли викрасти дівчинку: повідомили деталі
У місті Ківерці двоє чоловіків намагалися викрасти і затягти в автівку 12-річну дівчинку.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у поліції Волині.

У вівторок, 9 жовтня, надійшло повідомлення від 37-річної жительки Ківерець про спробу посеред вулиці викрасти її 12-річну доньку.

За словами матері дитини, близько 15:00 по дорозі зі школи її доньку намагалися силоміць затягти в автомобіль Audi двоє невідомих чоловіків. Ймовірно, автівка чорного або ж темно-синього кольору.

Згодом матір неповнолітньої повідомила правоохоронців, що її дитина не постраждала й перебуває вдома.

За фактом цим фактом поліція розпочала кримінальне провадження за ст. 15 (замах на злочин) та ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: викрадення дітей, поліція, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Осіннє меню: чим і за скільки поласувати у луцьких закладах
Від «Гаррі Поттера» до божевільні та першокласник у памперсі: курйози в роботі волинських вчителів
Від і до: скільки коштують машини на луцькому авторинку. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Пухнаста синичка позувала для волинського фотографа
Сьогодні, 13:30
На Волині шахраї «розвели» людей на гроші
Сьогодні, 13:25
На Волині чоловіки на Audi хотіли викрасти дівчинку: повідомили деталі
Сьогодні, 13:07
На Київщині автобус влетів у дерево: пасажир загинув. ФОТО
Сьогодні, 13:06
Невідомі намагалися викрасти дитину на Волині
Сьогодні, 13:03
Схожі новини
На Волині дітей викрадають на органи: фейк чи правда На Волині дітей викрадають на органи: фейк чи правда
21 серпень, 14:28
Пішли за жолудями: на Волині заблукали бабуся з онуком Пішли за жолудями: на Волині заблукали бабуся з онуком
Сьогодні, 08:19
Волинських посадовців, яких впіймали на хабарі, можуть «попросити» з роботи. ФОТО Волинських посадовців, яких впіймали на хабарі, можуть «попросити» з роботи. ФОТО
09 жовтень, 15:30
На Волині розшукують грабіжника. ФОТО На Волині розшукують грабіжника. ФОТО
09 жовтень, 12:23
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинян попереджають про туман
Сьогодні, 14:16
 0
На Волині горів дерев'яний будинок
Сьогодні, 14:15
 0
У Луцьку горіла двокімнатна квартира
Сьогодні, 14:00
 0
Неймовірні перевтілення волинянки на шоу «Модель XL». ВІДЕО
Сьогодні, 13:49
 0
Пухнаста синичка позувала для волинського фотографа
Сьогодні, 13:30
 0
Медіа
відео
1/8