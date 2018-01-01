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На Волині шахраї «розвели» людей на гроші

На Волині шахраї «розвели» людей на гроші
За два дні до поліцейських звернулися 11 волинян, які постраждали від шахрайських дій.

Про це повідомили у прес-службі прокуратури у Волинській області.

Двоє волинян, спокусившись неймовірно низькою ціною за трактори, пропозиції про продаж яких були виставлені на сайті ОLX, перерахували зловмисникам за неіснуючий товар 28 та 52 тис. грн.

На трішки менші суми розжилися шахраї, які виставляли оголошення про здачу квартири й вимагали передоплату на банківську картку (2500 грн.) або «продавали» дизельний генератор (5500 грн.), диван (4200 грн.), посудомийну машину (1000 грн.), автозапчастини (5500 грн.) чи столик зі стільцями (12 276 грн.).

Ще двоє волинян, до яких зателефонували шахраї, котрі назвалися представниками банків, повідомивши їм свої персональні дані та реквізити банківських карток, позбулися 17 тис грн. та 9 тис. грн.

Прокуратура області звертається до волинян з проханням бути уважними та обережними, купуючи товари через мережу Інтернет, в жодному разі не здійснювати оплату чи передоплату за товар шляхом перерахунку безготівкових коштів, а замовляти товар з доставкою у відділення кур’єрських служб і тільки після огляду замовленого товару оплачувати його.

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Теги: прокуратура, Волинь, шахрай, інтернет, гроші
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