Неймовірні перевтілення волинянки на шоу «Модель XL». ВІДЕО

Катерина Ващук проходила нові випробування, щоб подолати власні комплекси та зруйнувати стереотипи у світі моди та краси.



Усі ці випробування готували дівчат до головного конкурсу тижня – кастингу до кліпу Поліграфа Шарікова, раніше відомого як Серьога, - пише



Першим випробуванням для дівчини стало відвідування салону краси разом із суддями проекту Тетяною Мацкевич та Андре Таном. Їй та іншим учасницям кардинально змінили імідж. Над образами конкурсанток працювали найкращі стилісти Києва, але дехто із дівчат до останнього боровся за власне бачення свого іміджу. Серед яких і волинська красуня, якій обрізали довге волосся і натомість зробили стрижку у стилі боб-каре.



Катерина була проти короткої стрижки і навіть заплакала. Проте після перевтілення та кропіткої роботи найкращих фахівців з краси все ж таки залишилася задоволена:



“Дуже гарно, я дуже задоволена”, - сказала вона.



Для наступного випробування Андре Тан заручився підтримкою головного редактора глянцевого журналу «Elle» Соні Забуги, яка оцінювала образи дівчат, підібрані їхніми конкурентками в модному магазині одягу. Ще один суддя Богдан Юсипчук показав дівчатам фізичні вправи, завдяки яким навіть в домашніх умовах можна підтримувати своє тіло у формі.





Усі ці випробування готували дівчат до головного конкурсу тижня – кастингу до кліпу Поліграфа Шарікова на пісню «Одинокая девушка хочет сальса». Для того, щоб отримати перемогу, дівчата мали зійтися в танцювальному батлі.



Тут волинянка і проявила свій талант, адже вона викладає танці. І вона здивувала співака, який зупинив вибір саме на ній.



Тож Катерина продовжує свою участь у шоу. Як це було - дивіться на відео:





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У новому випуску проекту «Модель XL» танцівниця з Ковеляпроходила нові випробування, щоб подолати власні комплекси та зруйнувати стереотипи у світі моди та краси.Усі ці випробування готували дівчат до головного конкурсу тижня – кастингу до кліпу, раніше відомого як Серьога, - пише Таблоїд Волині Першим випробуванням для дівчини стало відвідування салону краси разом із суддями проектута. Їй та іншим учасницям кардинально змінили імідж. Над образами конкурсанток працювали найкращі стилісти Києва, але дехто із дівчат до останнього боровся за власне бачення свого іміджу. Серед яких і волинська красуня, якій обрізали довге волосся і натомість зробили стрижку у стилі боб-каре.Катерина була проти короткої стрижки і навіть заплакала. Проте після перевтілення та кропіткої роботи найкращих фахівців з краси все ж таки залишилася задоволена:“Дуже гарно, я дуже задоволена”, - сказала вона.Для наступного випробування Андре Тан заручився підтримкою головного редактора глянцевого журналу «Elle», яка оцінювала образи дівчат, підібрані їхніми конкурентками в модному магазині одягу. Ще один суддяпоказав дівчатам фізичні вправи, завдяки яким навіть в домашніх умовах можна підтримувати своє тіло у формі.Усі ці випробування готували дівчат до головного конкурсу тижня – кастингу до кліпу Поліграфа Шарікова на пісню «Одинокая девушка хочет сальса». Для того, щоб отримати перемогу, дівчата мали зійтися в танцювальному батлі.Тут волинянка і проявила свій талант, адже вона викладає танці. І вона здивувала співака, який зупинив вибір саме на ній.Тож Катерина продовжує свою участь у шоу. Як це було - дивіться на відео:

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