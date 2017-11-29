вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Неймовірні перевтілення волинянки на шоу «Модель XL». ВІДЕО

Неймовірні перевтілення волинянки на шоу «Модель XL». ВІДЕО
У новому випуску проекту «Модель XL» танцівниця з Ковеля Катерина Ващук проходила нові випробування, щоб подолати власні комплекси та зруйнувати стереотипи у світі моди та краси.

Усі ці випробування готували дівчат до головного конкурсу тижня – кастингу до кліпу Поліграфа Шарікова, раніше відомого як Серьога, - пише Таблоїд Волині.

Першим випробуванням для дівчини стало відвідування салону краси разом із суддями проекту Тетяною Мацкевич та Андре Таном. Їй та іншим учасницям кардинально змінили імідж. Над образами конкурсанток працювали найкращі стилісти Києва, але дехто із дівчат до останнього боровся за власне бачення свого іміджу. Серед яких і волинська красуня, якій обрізали довге волосся і натомість зробили стрижку у стилі боб-каре.
Неймовірні перевтілення волинянки на шоу «Модель XL». ВІДЕО
Неймовірні перевтілення волинянки на шоу «Модель XL». ВІДЕО
Неймовірні перевтілення волинянки на шоу «Модель XL». ВІДЕО
Неймовірні перевтілення волинянки на шоу «Модель XL». ВІДЕО

Катерина була проти короткої стрижки і навіть заплакала. Проте після перевтілення та кропіткої роботи найкращих фахівців з краси все ж таки залишилася задоволена:

“Дуже гарно, я дуже задоволена”, - сказала вона.

Для наступного випробування Андре Тан заручився підтримкою головного редактора глянцевого журналу «Elle» Соні Забуги, яка оцінювала образи дівчат, підібрані їхніми конкурентками в модному магазині одягу. Ще один суддя Богдан Юсипчук показав дівчатам фізичні вправи, завдяки яким навіть в домашніх умовах можна підтримувати своє тіло у формі.


Усі ці випробування готували дівчат до головного конкурсу тижня – кастингу до кліпу Поліграфа Шарікова на пісню «Одинокая девушка хочет сальса». Для того, щоб отримати перемогу, дівчата мали зійтися в танцювальному батлі.

Тут волинянка і проявила свій талант, адже вона викладає танці. І вона здивувала співака, який зупинив вибір саме на ній.

Тож Катерина продовжує свою участь у шоу. Як це було - дивіться на відео:


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Модель XL, Катерина Ващук
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Осіннє меню: чим і за скільки поласувати у луцьких закладах
Від «Гаррі Поттера» до божевільні та першокласник у памперсі: курйози в роботі волинських вчителів
Від і до: скільки коштують машини на луцькому авторинку. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинян попереджають про туман
Сьогодні, 14:16
У Луцьку горіла двокімнатна квартира
Сьогодні, 14:00
Неймовірні перевтілення волинянки на шоу «Модель XL». ВІДЕО
Сьогодні, 13:49
Пухнаста синичка позувала для волинського фотографа
Сьогодні, 13:30
На Волині шахраї «розвели» людей на гроші
Сьогодні, 13:25
Схожі новини
Волинянка ледь не втонула на шоу «Модель XL». ВІДЕО Волинянка ледь не втонула на шоу «Модель XL». ВІДЕО
03 жовтень, 13:15
На шоу «Модель XL» волинянка позуватиме під водою та дефілюватиме на висоті. ФОТО На шоу «Модель XL» волинянка позуватиме під водою та дефілюватиме на висоті. ФОТО
02 жовтень, 15:30
Ковельчанка пройшла у наступний етап шоу «Модель XL». ВІДЕО Ковельчанка пройшла у наступний етап шоу «Модель XL». ВІДЕО
19 вересень, 13:55
Волинянка вибула з проекту «Модель XL». ВІДЕО Волинянка вибула з проекту «Модель XL». ВІДЕО
29 листопад, 2017, 10:50
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині горів дерев'яний будинок
Сьогодні, 14:20
 0
Волинян попереджають про туман
Сьогодні, 14:16
 0
У Луцьку горіла двокімнатна квартира
Сьогодні, 14:00
 0
Неймовірні перевтілення волинянки на шоу «Модель XL». ВІДЕО
Сьогодні, 13:49
 0
Пухнаста синичка позувала для волинського фотографа
Сьогодні, 13:30
 0
Медіа
відео
1/8