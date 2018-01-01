вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку горіла двокімнатна квартира

У Луцьку горіла двокімнатна квартира
У Луцьку на проспекті Перемоги горіла квартира.

Про це повідомили у прес-службі управління ДСНС у Волинській області.

Пожежа трапилася 9 жовтня о 13:32.

У двокімнатній квартирі на п’ятому поверсі виникла пожежа, яку оперативно ліквідували працівники частини спеціальної пожежної техніки міста Луцька.

Вогонь встиг знищити газову плиту та витяжку та пошкодити внутрішнє оздоблення кухні.

Ймовірна причина пожежі – необережне поводження з вогнем власника квартири.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: пожежа, Луцьк, Перемоги
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Осіннє меню: чим і за скільки поласувати у луцьких закладах
Від «Гаррі Поттера» до божевільні та першокласник у памперсі: курйози в роботі волинських вчителів
Від і до: скільки коштують машини на луцькому авторинку. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинян попереджають про туман
Сьогодні, 14:16
На Волині горів дерев'яний будинок
Сьогодні, 14:15
У Луцьку горіла двокімнатна квартира
Сьогодні, 14:00
Неймовірні перевтілення волинянки на шоу «Модель XL». ВІДЕО
Сьогодні, 13:49
Пухнаста синичка позувала для волинського фотографа
Сьогодні, 13:30
Схожі новини
Подробиці пожежі у Луцьку, у якій загинув чоловік. ВІДЕО Подробиці пожежі у Луцьку, у якій загинув чоловік. ВІДЕО
04 жовтень, 14:28
Помер чоловік, який обгорів під час пожежі в Луцьку Помер чоловік, який обгорів під час пожежі в Луцьку
01 жовтень, 15:47
У постраждалих порізані вени й обпечене тіло: у Луцьку горів будинок. ФОТО У постраждалих порізані вени й обпечене тіло: у Луцьку горів будинок. ФОТО
28 вересень, 19:49
У багатоповерхівці в Луцьку – пожежа. ФОТО У багатоповерхівці в Луцьку – пожежа. ФОТО
15 вересень, 16:52
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинян попереджають про туман
Сьогодні, 14:16
 0
На Волині горів дерев'яний будинок
Сьогодні, 14:15
 0
У Луцьку горіла двокімнатна квартира
Сьогодні, 14:00
 0
Неймовірні перевтілення волинянки на шоу «Модель XL». ВІДЕО
Сьогодні, 13:49
 0
Пухнаста синичка позувала для волинського фотографа
Сьогодні, 13:30
 0
Медіа
відео
1/8