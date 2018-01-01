У Луцьку горіла двокімнатна квартира





Про це повідомили у прес-службі управління ДСНС у Волинській області.



Пожежа трапилася 9 жовтня о 13:32.



У двокімнатній квартирі на п’ятому поверсі виникла пожежа, яку оперативно ліквідували працівники частини спеціальної пожежної техніки міста Луцька.



Вогонь встиг знищити газову плиту та витяжку та пошкодити внутрішнє оздоблення кухні.



Ймовірна причина пожежі – необережне поводження з вогнем власника квартири.

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