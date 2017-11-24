Волинян попереджають про туман





Про це йдеться на сайті ДСНС України.



"Так, за даними УкрГідрометцентру, 11 жовтня у західних областях вночі та вранці туман, видимість 200-500 м", - йдеться у повідомлені.

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