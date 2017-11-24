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Волинян попереджають про туман

Волинян попереджають про туман
У західних областях України прогнозують туман.

Про це йдеться на сайті ДСНС України.

"Так, за даними УкрГідрометцентру, 11 жовтня у західних областях вночі та вранці туман, видимість 200-500 м", - йдеться у повідомлені.

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Теги: туман, Волинь
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