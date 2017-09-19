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Польським прикордонникам загрожує 10 років тюрми за співпрацю з українськими контрабандистами

Польським прикордонникам загрожує 10 років тюрми за співпрацю з українськими контрабандистами
Двох працівників Прикордонної служби Польщі із загону у Грубешові в Люблінському воєводстві звинувачено у хабарництві.

Один з прикордонників пропускав мандрівників без контролю, а обидва вони передавали інформацію контрабандистам цигарок, - пише Польське радіо.

Одного з прикордонників обвинувачено у скоєнні у 2016-2017 роках 47 злочинів прийняття майнової вигоди та перевищення повноважень або невиконання обов’язків у зв’язку з роботою контролера у автомобільному пункті пропуску в Зосині. Він підтримував постійний контакт з громадянами України, полегшуючи їм перетин кордону, зазвичай за отримання фінансової вигоди або її обіцянки.

Він дозволяв оминати контроль, мандрівники проходили кордон без черги та без перевірки. Прикордонника звинувачено також у спробі підкупу іншого співробітника Прикордонної служби та підбуренні його до співпраці з особами, котрі займаються контрабандою цигарок.

Крім того, обох прикордонників звинувачено у тому, що у квітні 2017 року вони передавали інформацію, зокрема, про розташування патрулів Прикордонної служби особам, котрі незаконно переправляли цигарки з України через прикордонну річку Буг.

Обвинуваченим польським прикордонникам загрожує до 10 років позбавлення волі.

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Теги: Польща, прикордонники, суд
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