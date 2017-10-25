Грип на Волині: розповіли, як вберегтися від небезпечної хвороби

У жодному з районів Волині не зафіксували перевищення епідемічного порогу захворюваності на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції.1 жовтня розпочався епідемічний сезон із захворюваності на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції, - повідомили у Волинському обласному лабораторному центрі МОЗ.У зв’язку з цим у Волинській області, як і на території всієї країни, запроваджено проведення щотижневого моніторингу захворюваності цими інфекціями. За оперативними даними лікувально-профілактичних закладів, на Волині захворюваність на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції утримується на рівні сезонної, відповідає середньому показнику для відповідної пори року, не перевищуючи епідпорогові значення.За підсумками моніторингу на сьогодні показник захворюваності нижчий від розрахункового епідемічного порогу на 52%. Перевищення епідемічного порогу не зафіксували в жодному з районів та міст області.Впродовж 40 тижня 2018 року гострими респіраторними вірусними інфекціями в області захворіло понад 3 тис. осіб, із них понад 2,2 тис. – це діти до 17 років (70%). Кількість госпіталізованих з приводу гострих респіраторних вірусних інфекцій становить 2% від захворілих, із них 77% діти. Показник захворюваності знаходиться на рівні аналогічного періоду минулого року.За даними вірусологічної лабораторії обласного лабораторного центру віруси грипу з початку епідемічного сезону від хворих не виділялися.Згідно з опублікованим прогнозом Всесвітньої організації охорони здоров’я, вірусами, котрі ймовірно циркулюватимуть в Україні у новому епідсезоні будуть:вірус, подібний A/Michigan/ (H1N1);вірус, подібний A/Singapore/ (H3N2);вірус, подібний B/Colorado/.Найефективнішим заходом профілактики грипу є вакцинація, в першу чергу груп епідемічного ризику, як медичного так і професійного. До сезону епідемії 2018-2019 року в Україні очікується наявність двох вакцин від грипу (Ваксигрип, Франція та Джісі флю, Корея), котрі будуть доступні в аптеках до кінця місяця.Відповідно до законодавства, щеплення проти грипу не входять до Національного календаря щеплень, а відтак, вакцина проти грипу не закуповується за кошти державного бюджету.Її можна придбати в аптеці за власний кошт або за кошти підприємств, місцевих бюджетів для пріоритетних груп ризику (медпрацівники, вчителі, діти до 5 років, вагітні, літні люди, пацієнти із хронічними захворюваннями).