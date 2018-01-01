У Луцькому районі на кір захворіло 28 людей

На Волині ситуація із кором залишається напруженою.Так, у вересні-жовтні (станом на 8 жовтня) зареєстровано понад 90 випадків кору, - інформує Волинський лабораторний центр.Відтак, у Луцькому районі захворіло 28 осіб (найбільше в селах Підгайці, Воютин та Садів), Горохівський район - (22 особи), м. Нововолинськ (17 осіб).На сьогодні залишаються діючими чотири спалахи кору: два спалахи у побуті — с. Скірче Горохівський район, смт. Благодатне Іваничівський район та два в навчальних закладах: ЗОШ І-ІІІ ступенів с. Воютин, НВК «ЗОШ І-ІІІ ст.-гімназія» с. Підгайці Луцького району. Крім того, уражено ще 9 навчально — виховних закладів, де зареєстровано по 1 – 2 випадки кору.Охоплення плановими щепленнями проти кору (вакцинація в 1 рік та ревакцинація у 6 років) у 2018 році в цілому по області задовільне. Нижчі від середньообласних показники у Ківерцівському, Шацькому, Любешівському, Горохівському, Володимир-Волинському районах та місті Луцьку. Проте, на щеплення поза календарем підлягають ще понад 9 тис. дітей, котрі не отримали вікові щеплення в минулі роки. Недовиконання плану серед цих вікових груп зафіксовано в Горохівському, Ківерцівському, Рожищенському, Луцькому районах та м. Луцьку.В даний час на Волині наявна достатня кількість вакцини проти кору (Пріорикс Бельгія). Основною причиною нещепленості дітей є відмови батьків.