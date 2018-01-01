У волинянина вилучили ймовірно крадені речі. ФОТО
Сьогодні, 15:16
У Нововолинську правоохоронці вилучили у чоловіка ряд речей, які, ймовірно, були викрадені.
Про це пише БУГ.
Працівниками Нововолинського відділу поліції в ході проведеного санкціонованого обшуку за адресою проживання раніше судимого жителя Нововолинська були виявлені речі, які мають сумнівне походження.
Особа може бути причетна до крадіжок з підсобних приміщень (підвалів, сушилок). Також виявили предмети, які мають сумнівне походження.
Якщо серед речей на фото упізнаєте свої – повідомте за номером телефону 098 644 31 91 або 093 319 88 78, в робочий час.
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Про це пише БУГ.
Працівниками Нововолинського відділу поліції в ході проведеного санкціонованого обшуку за адресою проживання раніше судимого жителя Нововолинська були виявлені речі, які мають сумнівне походження.
Особа може бути причетна до крадіжок з підсобних приміщень (підвалів, сушилок). Також виявили предмети, які мають сумнівне походження.
Якщо серед речей на фото упізнаєте свої – повідомте за номером телефону 098 644 31 91 або 093 319 88 78, в робочий час.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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