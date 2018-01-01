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У волинянина вилучили ймовірно крадені речі. ФОТО

У волинянина вилучили ймовірно крадені речі. ФОТО
У Нововолинську правоохоронці вилучили у чоловіка ряд речей, які, ймовірно, були викрадені.

Про це пише БУГ.

Працівниками Нововолинського відділу поліції в ході проведеного санкціонованого обшуку за адресою проживання раніше судимого жителя Нововолинська були виявлені речі, які мають сумнівне походження.

Особа може бути причетна до крадіжок з підсобних приміщень (підвалів, сушилок). Також виявили предмети, які мають сумнівне походження.

Якщо серед речей на фото упізнаєте свої – повідомте за номером телефону 098 644 31 91 або 093 319 88 78, в робочий час.
У волинянина вилучили ймовірно крадені речі. ФОТО
У волинянина вилучили ймовірно крадені речі. ФОТО
У волинянина вилучили ймовірно крадені речі. ФОТО
У волинянина вилучили ймовірно крадені речі. ФОТО
У волинянина вилучили ймовірно крадені речі. ФОТО
У волинянина вилучили ймовірно крадені речі. ФОТО
У волинянина вилучили ймовірно крадені речі. ФОТО
У волинянина вилучили ймовірно крадені речі. ФОТО
У волинянина вилучили ймовірно крадені речі. ФОТО
У волинянина вилучили ймовірно крадені речі. ФОТО
У волинянина вилучили ймовірно крадені речі. ФОТО

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Теги: крадіжка, Волинь, Нововолинськ, поліція
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