Мегапропозиція на взуття у ТРЦ «ПортCity»*
Сьогодні, 18:00
Тут жодні коментарі непотрібні, лише подивіться, які шалені пропозиції на взуття у ТРЦ «ПортCity».
Магазин «MIDA», 2 поверх
У понеділок та вівторок з 10:00 до 13:00 діє знижка -30%, в інші дні -20% на весняні, осінні та зимові колекції.
-20% діє на супутні товари (ремені, сумки, шкарпетки, гаманці та кепки), -50% на останній розмір взуття, до -60% знижки на літнє взуття, а саме макасини та балетки.
На бестселери тижня знижка -30%.
Також зараз діє сімейна акція. Якщо Ви купуєте 3 пари взуття, відповідно отримуєте знижку на 1 пару – 20% знижки, на 2 пару – 30% та на 3 пару – 40%.
Магазин «RYŁKO», 1 поверх
-10% на зимову колекцію, -20% на осінню та -30% на літню колекцію та туфлі.
На все чоловіче взуття діє знижка -20%.
Магазин «ESTRO», 2 поверх
У магазині діє знижка -15% на демісезонне взуття, сумки та аксесуари.
Магазин «LAMARK», 2 поверх
-20% на взуття осінньої та зимової колекції, а також на аксесуари.
Магазин «CALZADO», 2 поверх
На попередню колекцію знижка до -15%.
Магазин «ССС», 2 поверх
Ви маєте картку клубу «ССС»? Якщо так, для Вас діє знижка -30% на спортивне взуття, -40% на півчеревики.
Магазин «INTERTOP», 1 поверх
-15% - додаткова знижка на весняну та літню колекцію, а також сумки і рюкзаки, -30% знижки на скетчерс.
Магазин «RESPECT. САЛОН ВЗУТТЯ», 1 поверх
Діє -10% на нову колекцію та до -70% на сумки та взуття з попередньої колекції.
Магазин «МАКССТЕП», 1 поверх
Знижка до -50% на взуття з попередньої колекції.
Магазин «BON MARCHE», 1 поверх
-5% на нову та попередню колекцію та -20% на туфлі.
Найкращий шопінг у ТРЦ «ПортCity»! Чекайте наступних анонсів!
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Магазин «MIDA», 2 поверх
У понеділок та вівторок з 10:00 до 13:00 діє знижка -30%, в інші дні -20% на весняні, осінні та зимові колекції.
-20% діє на супутні товари (ремені, сумки, шкарпетки, гаманці та кепки), -50% на останній розмір взуття, до -60% знижки на літнє взуття, а саме макасини та балетки.
На бестселери тижня знижка -30%.
Також зараз діє сімейна акція. Якщо Ви купуєте 3 пари взуття, відповідно отримуєте знижку на 1 пару – 20% знижки, на 2 пару – 30% та на 3 пару – 40%.
Магазин «RYŁKO», 1 поверх
-10% на зимову колекцію, -20% на осінню та -30% на літню колекцію та туфлі.
На все чоловіче взуття діє знижка -20%.
Магазин «ESTRO», 2 поверх
У магазині діє знижка -15% на демісезонне взуття, сумки та аксесуари.
Магазин «LAMARK», 2 поверх
-20% на взуття осінньої та зимової колекції, а також на аксесуари.
Магазин «CALZADO», 2 поверх
На попередню колекцію знижка до -15%.
Магазин «ССС», 2 поверх
Ви маєте картку клубу «ССС»? Якщо так, для Вас діє знижка -30% на спортивне взуття, -40% на півчеревики.
Магазин «INTERTOP», 1 поверх
-15% - додаткова знижка на весняну та літню колекцію, а також сумки і рюкзаки, -30% знижки на скетчерс.
Магазин «RESPECT. САЛОН ВЗУТТЯ», 1 поверх
Діє -10% на нову колекцію та до -70% на сумки та взуття з попередньої колекції.
Магазин «МАКССТЕП», 1 поверх
Знижка до -50% на взуття з попередньої колекції.
Магазин «BON MARCHE», 1 поверх
-5% на нову та попередню колекцію та -20% на туфлі.
Найкращий шопінг у ТРЦ «ПортCity»! Чекайте наступних анонсів!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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