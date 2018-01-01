Мегапропозиція на взуття у ТРЦ «ПортCity»*

Тут жодні коментарі непотрібні, лише подивіться, які шалені пропозиції на взуття у ТРЦ «ПортCity».У понеділок та вівторок з 10:00 до 13:00 діє знижка -30%, в інші дні -20% на весняні, осінні та зимові колекції.-20% діє на супутні товари (ремені, сумки, шкарпетки, гаманці та кепки), -50% на останній розмір взуття, до -60% знижки на літнє взуття, а саме макасини та балетки.На бестселери тижня знижка -30%.Також зараз діє сімейна акція. Якщо Ви купуєте 3 пари взуття, відповідно отримуєте знижку на 1 пару – 20% знижки, на 2 пару – 30% та на 3 пару – 40%.-10% на зимову колекцію, -20% на осінню та -30% на літню колекцію та туфлі.На все чоловіче взуття діє знижка -20%.У магазині діє знижка -15% на демісезонне взуття, сумки та аксесуари.-20% на взуття осінньої та зимової колекції, а також на аксесуари.На попередню колекцію знижка до -15%.Ви маєте картку клубу «ССС»? Якщо так, для Вас діє знижка -30% на спортивне взуття, -40% на півчеревики.-15% - додаткова знижка на весняну та літню колекцію, а також сумки і рюкзаки, -30% знижки на скетчерс.Діє -10% на нову колекцію та до -70% на сумки та взуття з попередньої колекції.Знижка до -50% на взуття з попередньої колекції.-5% на нову та попередню колекцію та -20% на туфлі.Найкращий шопінг у ТРЦ «ПортCity»! Чекайте наступних анонсів!