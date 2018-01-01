Де на Волині та у Луцьку не буде світла 11 жовтня





Володимир-Волинський район



1. 09:00 – 17:00

с. Льотниче: вул. Дружби 25-73, 28-74, Нова 6-42, 11-39



Камінь-Каширський район



1 КТП-103 Л-2, Л-3 09:30 – 17:00 Бібліотекав, Медпункт, ПАТ «Укртелеком» (АТС), ССТ Сошично (магазин), Сільська рада, Будинок культури, Поштове відділення, ПП Павліч Б.М., ПП Самсонюк В.А., Скважина, ПП Рудчик М.І., ПП ТРушик Л.В. с.Залісся, вул. Радянська

2 КТП-142 Л-1, Л-3 09:30 – 17:00 Сільська рада, ПП Лещинська М.А. с.Піщане, вул. Центральна.

3 КТП-38 10:00 – 17:00 с.Полиці: ПАТ «Укртелеком» (АТС), Лісництво, ПП Пікуль О.С., Дитсадок, с.Полиці, вул. Набережна, вул. Красноберіз, вул. Молодіжна.



Ківерцівський район



1. 9:00-15:00

КТП-340 с.Клубочин

Релігійна громада Свято-Почаївської ікони

ФОП Радіон С.Я.

Сільська рада с.Сильно

КЗ "Ківерцівський РЦ ПМСД"

КТП-340 с.Клубочин

вул.Комсомольська,1-7/непарні/,2-28/парні/

Відділ освіти Ківерцівської РДА

вул.Комсомольська,9-25/непарні/,30-46/парні/ вул.Партизанська,



Ковельський район



1. 9:00-17:00

СФГ "Фасти",

ПрАТ "МТС УКРАЇНА",

Філія ДВТП"Волиньфар,

СТ "Каскад-Плюс",

Церква с. Любитів,

ТзОВ "ВКП "Каскад",

ПАТ "Укртелеком",

Вол. дирекція УДППЗ,

Ковельське МТМО,

Ковельське П-во вет. медицини,

Ковельське Райво,

ПАТ "Укртрансгаз",

Львівська філія ПрАТ "Київстар",

Церква с. Рокитниця,

СТ "Каскад-Плюс",

Вол. дирекція УДППЗ,

ПАТ "Укртелеком",

Львівська залізниця,

ФОП Демчук С. М.,

Церква с. Воля Любитівська,

ПрАТ "СК "Уніка",

УДП "Укрінтеравтосервіс". с. Любитів,

с. Ворона,

с. Рокитниця,

с. Дроздні,

с. Воля Любитівська.



Локачинський район



1 КТП№232 Л-1 09:00 – 17:00 с.Заячиці вул.Жовтнева





Любомльський та Шацький райони



1 ПЛ 04кВ КТП-546 09:00 – 17:00 с.Світязь

2 ПЛ 04кВ КТП-35 09:00 – 17:00 с.Головно

3 ПЛ 04кВ КТП417 09:00 – 18:00 с.Головно

4 ПЛ 04кВ КТП-76 09:00 – 18:00 с.Радехів

5 ПЛ 04кВ КТП-311 09:00 – 17:00 Любомль вул 17 Вересня Лісна Поштова

6 ПЛ 04кВ КТП- 517 09:00 – 17:00 с.Світязь

7 ПЛ- 10кВ 09:00 – 17:00

8 ПЛ 04кВ КТП- 239 09:00 – 17:00 с.Заозерне





Маневицький район



1. 11:00-18:00

Боровичівська сільська рада (дит. садок, будинок культури), СП "Маневицьке ОПГХ" (бар «Скіф»), ПАТ "Укртелеком" Волинська філія, Колківське споживче товариство (про. магазин), Молитовний будинок, ПАТ "Рожищенський сирзавод" (пункт), Маневицький РЦПМСД (амбулаторія), с. Боровичі



місто Нововолинськ



1. 09:00-17:00

смт.Благодатне

вул.Миру, 12, 16

2. 09:00-17:00 Церква ХВЕ м.Нововолинськ

вул.Репіна

вул.Яворницького

вул.Галицька

вул.1-е грудня

вул.Луцька

вл.Липинського, 1-5а, 2-12

вул.Нахімова, 1



Рожищенський район



1. 9:00-17:00

м.Рожище ГРП, торговий кіоск

смт.Дубище магазини, КНС, пожежна частина, котельня, дитячий садок, відділення зв’язку, АТС

с.Топільне водозабір м.Рожище вул. Кольцова, Лермонтова, Чайковського, Промислова, Дорошенка, Макаренка, Набережна

смт.Дубище вул.Селянська, Зелена, Грушевського,

2 ПЛ-0,4 кВ від КТП-297 9:00-17:00 с.Вітоніж церква с.Вітоніж вул. Першотравнева, Садова, Миру

3 Л71-01 9:00-17:00 с.Переспа (повністю).

с.Тихотин (повністю).

с.Бортяхівка (повністю). с.Переспа (повністю).

с.Тихотин (повністю).

с.Бортяхівка (повністю).

4 Л43-04 9:00-17:00 с.Сокіл (повністю).

с.Навіз (повністю).

с.Сокіл (повністю).

с.Навіз (повністю)..

5 ПЛ-0,4 кВ від КТП-277 9:00-17:00 с.Березолуки майстерня, склад, їдальня

6 ПЛ-0,4 кВ від ЗТП-385 9:00-17:00 с.Раймісто ФАП, церква, магазин, торговий кіоск, ферма. с.Раймісто вул. Зелена, Квітнева, Травнева.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині 11 жовтня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.1. 09:00 – 17:00с. Льотниче: вул. Дружби 25-73, 28-74, Нова 6-42, 11-391 КТП-103 Л-2, Л-3 09:30 – 17:00 Бібліотекав, Медпункт, ПАТ «Укртелеком» (АТС), ССТ Сошично (магазин), Сільська рада, Будинок культури, Поштове відділення, ПП Павліч Б.М., ПП Самсонюк В.А., Скважина, ПП Рудчик М.І., ПП ТРушик Л.В. с.Залісся, вул. Радянська2 КТП-142 Л-1, Л-3 09:30 – 17:00 Сільська рада, ПП Лещинська М.А. с.Піщане, вул. Центральна.3 КТП-38 10:00 – 17:00 с.Полиці: ПАТ «Укртелеком» (АТС), Лісництво, ПП Пікуль О.С., Дитсадок, с.Полиці, вул. Набережна, вул. Красноберіз, вул. Молодіжна.1. 9:00-15:00КТП-340 с.КлубочинРелігійна громада Свято-Почаївської ікониФОП Радіон С.Я.Сільська рада с.СильноКЗ "Ківерцівський РЦ ПМСД"КТП-340 с.Клубочинвул.Комсомольська,1-7/непарні/,2-28/парні/Відділ освіти Ківерцівської РДАвул.Комсомольська,9-25/непарні/,30-46/парні/ вул.Партизанська,1. 9:00-17:00СФГ "Фасти",ПрАТ "МТС УКРАЇНА",Філія ДВТП"Волиньфар,СТ "Каскад-Плюс",Церква с. Любитів,ТзОВ "ВКП "Каскад",ПАТ "Укртелеком",Вол. дирекція УДППЗ,Ковельське МТМО,Ковельське П-во вет. медицини,Ковельське Райво,ПАТ "Укртрансгаз",Львівська філія ПрАТ "Київстар",Церква с. Рокитниця,СТ "Каскад-Плюс",Вол. дирекція УДППЗ,ПАТ "Укртелеком",Львівська залізниця,ФОП Демчук С. М.,Церква с. Воля Любитівська,ПрАТ "СК "Уніка",УДП "Укрінтеравтосервіс". с. Любитів,с. Ворона,с. Рокитниця,с. Дроздні,с. Воля Любитівська.1 КТП№232 Л-1 09:00 – 17:00 с.Заячиці вул.Жовтнева1 ПЛ 04кВ КТП-546 09:00 – 17:00 с.Світязь2 ПЛ 04кВ КТП-35 09:00 – 17:00 с.Головно3 ПЛ 04кВ КТП417 09:00 – 18:00 с.Головно4 ПЛ 04кВ КТП-76 09:00 – 18:00 с.Радехів5 ПЛ 04кВ КТП-311 09:00 – 17:00 Любомль вул 17 Вересня Лісна Поштова6 ПЛ 04кВ КТП- 517 09:00 – 17:00 с.Світязь7 ПЛ- 10кВ 09:00 – 17:008 ПЛ 04кВ КТП- 239 09:00 – 17:00 с.Заозерне1. 11:00-18:00Боровичівська сільська рада (дит. садок, будинок культури), СП "Маневицьке ОПГХ" (бар «Скіф»), ПАТ "Укртелеком" Волинська філія, Колківське споживче товариство (про. магазин), Молитовний будинок, ПАТ "Рожищенський сирзавод" (пункт), Маневицький РЦПМСД (амбулаторія), с. Боровичі1. 09:00-17:00смт.Благодатневул.Миру, 12, 162. 09:00-17:00 Церква ХВЕ м.Нововолинськвул.Репінавул.Яворницькоговул.Галицькавул.1-е груднявул.Луцькавл.Липинського, 1-5а, 2-12вул.Нахімова, 11. 9:00-17:00м.Рожище ГРП, торговий кіосксмт.Дубище магазини, КНС, пожежна частина, котельня, дитячий садок, відділення зв’язку, АТСс.Топільне водозабір м.Рожище вул. Кольцова, Лермонтова, Чайковського, Промислова, Дорошенка, Макаренка, Набережнасмт.Дубище вул.Селянська, Зелена, Грушевського,2 ПЛ-0,4 кВ від КТП-297 9:00-17:00 с.Вітоніж церква с.Вітоніж вул. Першотравнева, Садова, Миру3 Л71-01 9:00-17:00 с.Переспа (повністю).с.Тихотин (повністю).с.Бортяхівка (повністю). с.Переспа (повністю).с.Тихотин (повністю).с.Бортяхівка (повністю).4 Л43-04 9:00-17:00 с.Сокіл (повністю).с.Навіз (повністю).с.Сокіл (повністю).с.Навіз (повністю)..5 ПЛ-0,4 кВ від КТП-277 9:00-17:00 с.Березолуки майстерня, склад, їдальня6 ПЛ-0,4 кВ від ЗТП-385 9:00-17:00 с.Раймісто ФАП, церква, магазин, торговий кіоск, ферма. с.Раймісто вул. Зелена, Квітнева, Травнева.

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