Крадіжка «елітної євробляхи» на Волині: розповіли подробиці





Нагадаємо, надвечір 9 жовтня



В.о. начальника Волинської митниці ДФС Євгеній Шелігацький, не вдаючись у подробиці слідства, повідомив деталі інциденту на брифінгу щодо результатів роботи митниці за 9 місяців цього року.



Зокрема, цей транспортний засіб був у квітні 2017 року ввезений на митну територію України його власником з молдовським громадянством.



У вересні 2018 року під час його виїду з митної території України зафіксували одразу два правопорушення: перевищення нерезидентом строку тимчасового ввезення транспортного засобу більше ніж на 10 діб та передачу ним у володіння та користування сторонній особі автомобіля, стосовно якого надано пільги щодо сплати митних платежів.



З метою припинення незаконного використання на митній території України цього автомобіля посадовими особами митниці було склали протокол про порушення митних правил відповідно до статей 481 та 485 Митного Кодексу України. Предмет правопорушення як такий, що підлягає конфіскації за рішенням суду, вилучили та 9 жовтня 2018 року згідно опису передали на склад Волинської митниці ДФС у смт Ратне.



Цього ж дня група зловмисників (до 2 десятків чоловіків), зламали браму стоянки для автомобілів складу і, маючи відповідний ключ запалювання, вивезли його у невідомому напрямку.



Нині Волинська митниця ДФС співпрацює зі слідством і сподівається на оперативне розкриття цього зухвалого злочину, - підсумував Євгеній Шелігацький.



Фото ілюстративне

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Митники прокоментували зухвале викрадення авто з митного складу у Ратному.Нагадаємо, надвечір 9 жовтня з митного складу в смт Ратне грабіжники викрали автомобіль АUDІ А6 , 2005 року випуску, оціненим експертами у майже 120 тис грн. Нині справу розслідують уповноважені Нацполіції, яких одразу на місце події викликала відомча охорона.В.о. начальника Волинської митниці ДФС, не вдаючись у подробиці слідства, повідомив деталі інциденту на брифінгу щодо результатів роботи митниці за 9 місяців цього року.Зокрема, цей транспортний засіб був у квітні 2017 року ввезений на митну територію України його власником з молдовським громадянством.У вересні 2018 року під час його виїду з митної території України зафіксували одразу два правопорушення: перевищення нерезидентом строку тимчасового ввезення транспортного засобу більше ніж на 10 діб та передачу ним у володіння та користування сторонній особі автомобіля, стосовно якого надано пільги щодо сплати митних платежів.З метою припинення незаконного використання на митній території України цього автомобіля посадовими особами митниці було склали протокол про порушення митних правил відповідно до статей 481 та 485 Митного Кодексу України. Предмет правопорушення як такий, що підлягає конфіскації за рішенням суду, вилучили та 9 жовтня 2018 року згідно опису передали на склад Волинської митниці ДФС у смт Ратне.Цього ж дня група зловмисників (до 2 десятків чоловіків), зламали браму стоянки для автомобілів складу і, маючи відповідний ключ запалювання, вивезли його у невідомому напрямку.Нині Волинська митниця ДФС співпрацює зі слідством і сподівається на оперативне розкриття цього зухвалого злочину, - підсумував Євгеній Шелігацький.

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