У селі під Луцьком будують потужну каналізацію. ФОТО*





Про старт проекту розповіли у вівторок, 9 жовтня, – пише



«Протяжність каналізації – 5 кілометрів, труб водопостачання – 2,5 кілометри. Потужності розраховані щонайменше на дві тисячі квартир. Це дасть змогу підключити до каналізації не тільки нові будинки, а й ті, що вже давно стоять у Струмівці. Особливо важливо це через те, що зараз на багатьох подвір’ях поруч знаходиться водопровід і вигрібні ями. Можу сказати, що за роки незалежності такі колектори у нас не будувались», - розповів проектувальник, головний спеціаліст компанії «АДК» Ігор Мална.



Проектувальник Ігор Мална



Заради цього проекту об’єднались два забудовники, які зводять будинки у селі Струмівка. Це будівельні компанії



Директор будівельної компанії «Інвестор» Андрій Разумовський каже, що будівництво каналізації – це перший крок у співпраці місцевих підприємців.



«Ми показуємо приклад не конкуренції, а спільної роботи. В майбутньому плануємо облаштувати у Струмівці парк. Також нас цікавить будівництво школи, садочка, спортивного стадіону. Кожен з нас самостійно не зможе збудувати соціальний об’єкт вартістю 10 мільйонів гривень, а спільними зусиллями це нам під силу», - переконаний Андрій Разумовський.



До слова, будівельна компанія «Інвестор» будує у



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Директор будівельної компанії «Інвестор» Андрій Разумовський



«Спершу ми думали будувати менш потужну каналізацію лише для нашого житлового комплексу, але порадились і вирішили реалізувати такий масштабний проект. Разом ми можемо більше», - додає представник ЖК «Сімейна фортеця» Олександр Князєв.



Голова Підгайцівської сільської ради, до складу якої входить Струмівка, Юрій Семенюк розповідає, що у громаді це перший приклад співпраці інвесторів.



«Те, що робиться каналізація з великим запасом потужності, це дуже добре. І не лише для села, а навіть для Луцька, тому що рано чи пізно вони таки об’єднаються. А каналізація – це в першу чергу культура, порядок і екологічна безпека», - зауважив сільський голова.



Загалом будівництво каналізації обійдеться підприємцям у 7-8 мільйонів гривень. Завершити її облаштування планують орієнтовно у червні 2019 року.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Струмівка Луцького району почали будувати потужний каналізаційний колектор. Для реалізації проекту зусилля об’єднали п’ятеро підприємців, серед них – двоє забудовників.Про старт проекту розповіли у вівторок, 9 жовтня, – пише Перший «Протяжність каналізації – 5 кілометрів, труб водопостачання – 2,5 кілометри. Потужності розраховані щонайменше на дві тисячі квартир. Це дасть змогу підключити до каналізації не тільки нові будинки, а й ті, що вже давно стоять у Струмівці. Особливо важливо це через те, що зараз на багатьох подвір’ях поруч знаходиться водопровід і вигрібні ями. Можу сказати, що за роки незалежності такі колектори у нас не будувались», - розповів проектувальник, головний спеціаліст компанії «АДК»Заради цього проекту об’єднались два забудовники, які зводять будинки у селі Струмівка. Це будівельні компанії «Інвестор» та «Сімейна фортеця» Директор будівельної компанії «Інвестор»каже, що будівництво каналізації – це перший крок у співпраці місцевих підприємців.«Ми показуємо приклад не конкуренції, а спільної роботи. В майбутньому плануємо облаштувати у Струмівці парк. Також нас цікавить будівництво школи, садочка, спортивного стадіону. Кожен з нас самостійно не зможе збудувати соціальний об’єкт вартістю 10 мільйонів гривень, а спільними зусиллями це нам під силу», - переконаний Андрій Разумовський.До слова, будівельна компанія «Інвестор» будує у ЖК «Струмочок» 24 таунхауси та 6 котеджів. Загалом комплекс матиме 118 таунхаусів та 9 котеджів. Це буде 25 000 квадратних метрів на 7 гектарах землі. Біля будинків облаштують дитячий майданчик, футбольне та баскетбольне поле з біговими доріжками, посадять сквер. У чотириповерховому будинку, за задумом забудовника, повинні бути приватний дитячий садок, кав’ярня, магазин, аптека.«Спершу ми думали будувати менш потужну каналізацію лише для нашого житлового комплексу, але порадились і вирішили реалізувати такий масштабний проект. Разом ми можемо більше», - додає представник ЖК «Сімейна фортеця»Голова Підгайцівської сільської ради, до складу якої входить Струмівка,розповідає, що у громаді це перший приклад співпраці інвесторів.«Те, що робиться каналізація з великим запасом потужності, це дуже добре. І не лише для села, а навіть для Луцька, тому що рано чи пізно вони таки об’єднаються. А каналізація – це в першу чергу культура, порядок і екологічна безпека», - зауважив сільський голова.Загалом будівництво каналізації обійдеться підприємцям у 7-8 мільйонів гривень. Завершити її облаштування планують орієнтовно у червні 2019 року.

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