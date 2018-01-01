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У селі під Луцьком будують потужну каналізацію. ФОТО*

У селі під Луцьком будують потужну каналізацію. ФОТО*
У селі Струмівка Луцького району почали будувати потужний каналізаційний колектор. Для реалізації проекту зусилля об’єднали п’ятеро підприємців, серед них – двоє забудовників.

Про старт проекту розповіли у вівторок, 9 жовтня, – пише Перший.

«Протяжність каналізації – 5 кілометрів, труб водопостачання – 2,5 кілометри. Потужності розраховані щонайменше на дві тисячі квартир. Це дасть змогу підключити до каналізації не тільки нові будинки, а й ті, що вже давно стоять у Струмівці. Особливо важливо це через те, що зараз на багатьох подвір’ях поруч знаходиться водопровід і вигрібні ями. Можу сказати, що за роки незалежності такі колектори у нас не будувались», - розповів проектувальник, головний спеціаліст компанії «АДК» Ігор Мална.

Проектувальник Ігор Мална
Проектувальник Ігор Мална


Заради цього проекту об’єднались два забудовники, які зводять будинки у селі Струмівка. Це будівельні компанії «Інвестор» та «Сімейна фортеця».

Директор будівельної компанії «Інвестор» Андрій Разумовський каже, що будівництво каналізації – це перший крок у співпраці місцевих підприємців.

«Ми показуємо приклад не конкуренції, а спільної роботи. В майбутньому плануємо облаштувати у Струмівці парк. Також нас цікавить будівництво школи, садочка, спортивного стадіону. Кожен з нас самостійно не зможе збудувати соціальний об’єкт вартістю 10 мільйонів гривень, а спільними зусиллями це нам під силу», - переконаний Андрій Разумовський.

До слова, будівельна компанія «Інвестор» будує у ЖК «Струмочок» 24 таунхауси та 6 котеджів. Загалом комплекс матиме 118 таунхаусів та 9 котеджів. Це буде 25 000 квадратних метрів на 7 гектарах землі. Біля будинків облаштують дитячий майданчик, футбольне та баскетбольне поле з біговими доріжками, посадять сквер. У чотириповерховому будинку, за задумом забудовника, повинні бути приватний дитячий садок, кав’ярня, магазин, аптека.

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Директор будівельної компанії «Інвестор» Андрій Разумовський
Директор будівельної компанії «Інвестор» Андрій Разумовський


«Спершу ми думали будувати менш потужну каналізацію лише для нашого житлового комплексу, але порадились і вирішили реалізувати такий масштабний проект. Разом ми можемо більше», - додає представник ЖК «Сімейна фортеця» Олександр Князєв.

Голова Підгайцівської сільської ради, до складу якої входить Струмівка, Юрій Семенюк розповідає, що у громаді це перший приклад співпраці інвесторів.

«Те, що робиться каналізація з великим запасом потужності, це дуже добре. І не лише для села, а навіть для Луцька, тому що рано чи пізно вони таки об’єднаються. А каналізація – це в першу чергу культура, порядок і екологічна безпека», - зауважив сільський голова.

Загалом будівництво каналізації обійдеться підприємцям у 7-8 мільйонів гривень. Завершити її облаштування планують орієнтовно у червні 2019 року.
У селі під Луцьком будують потужну каналізацію. ФОТО*
У селі під Луцьком будують потужну каналізацію. ФОТО*
У селі під Луцьком будують потужну каналізацію. ФОТО*
У селі під Луцьком будують потужну каналізацію. ФОТО*

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Теги: Інвестор
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