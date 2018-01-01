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Олександр Савченко зустрівся з священнослужителями Волині. ФОТО

Олександр Савченко зустрівся з священнослужителями Волині. ФОТО
Голова Волинської ОДА Олександр Савченко зустрівся із священнослужителями УПЦ та УПЦ КП.

Про це повідомили на офіційній сторінці очільника ОДА у Facebook.

Напрямки співпраці, створення помісної церкви та незалежність релігії від держави – такі питання обговорив Олександр Савченко з керівниками православних релігійних єпархій Волині.

Зустріч відбулася 10 жовтня у стінах головної ОДА.

Зокрема, на спілкуванні були присутні керуючий Володимир-Волинською єпархією УПЦ митрополит Володимир-Волинський і Ковельський Володимир, керуючий Волинською єпархією УПЦ єпископ Волинський і Луцький Нафанаїл, керуючий Волинською єпархією УПЦ КП митрополит Луцький і Волинський Михаїл та керуючий Володимир-Волинською єпархією УПЦ КП єпископ Володимир-Волинський і Турійський Матфей.

Відтак, розмову розпочав керівник найвищої виконавчої гілки влади в області:

«На сьогоднішній день, церква, дякувати Богу, незалежна від держави. Але поводить себе відповідально та допомагає владі у створенні спокою на Волині. В першу чергу, я вас прошу переконувати мирян бути толерантними. Волинь повинна бути зразковою у моральних цінностях.

Я вірю й знаю те, що ви мудрі отці та розумієте життя. Незалежно від політичних вподобань ми добре знаємо, що найкритичніші війни все-таки на релігійному грунті. Я всі сили прикладу для того, аби на Княжій Волині був мир та спокій. Потрібна моя допомога як представника влади – я завжди готовий. Готовий і до вас прийти за порадою», - повідомив Савченко.

Також він наголосив, що у 2019 році Волинь святкуватиме 590 років з Дня з`їзду європейських монархів у Луцьку. Ця дата є історично важливою для регіону, тому голова облдержадміністрації Олександр Савченко сподівається, що і священнослужителі долучаться до урочистих дійств.

«В нас немає великих протистоянь між конфесіями. Люди вчаться чути та розуміти те, що Україна потребує єдиної помісної церкви. Православні повинні шукати те, що об`єднує. І цього таки більше. А Ваше, Олександре Іллічу, бажання зберегти мир спонукає нас більше працювати над просвітництвом мирян», – зауважив керуючий Волинською єпархією УПЦ КП митрополит Луцький і Волинський Михаїл.

Окрім того, владика Михаїл зачепив і ті питання, що на сьогоднішній день турбують церкву найбільше:

«Ми мало віддаємо Богу. Ніяк не можемо домогтися простих речей: аби екзамени студентам не призначали у великі релігійні свята, щоб вони мали змогу помолитися, щоб звітні культурні концерти не проводили в піст, щоб ринки та великі супермаркети не працювали у суботу та неділю. Те, що ми сьогодні тут усі разом сидимо та розмовляємо – це означає, що хочемо бачити Україну однаковою: мирною, заможною та духовною», – заявив Михаїл.

Митрополит Луцький і Волинський зауважив, що не оминути і оптимізації парафій. Але право визначати тут повинно залишитися за громадою.

«Вам Господь дав великий дар – керувати цією «перлиною» - Волинню. Дав можливість залишити після себе гарний слід на такій благодатній землі. Хочу, аби ми представляли Волинь, як найкращу у всьому. Зокрема, у віддачі Богу. Волинь була завжди мирною і я докладатиму зусиль, аби так і продовжувалося», – мовив керуючий Волинською єпархією УПЦ єпископ Луцький і Волинський Нафанаїл.

Олександр Савченко погодився стосовно думки, що вихідні дні потрібно присвячувати Богу. З відповідними пропозиціями він звернеться до Прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана.

Насамкінець обговорили проблемні питання духовенства на Волині. Так, стало відомо, що Володимир-Волинський кафедральний собор потребує перекриття даху та облаштування водовідведення. А усі пам`ятки культури та духовенства потребують популяризації серед населення, аби не втратити свою історичну та духовну цінність.
Олександр Савченко зустрівся з священнослужителями Волині. ФОТО
Олександр Савченко зустрівся з священнослужителями Волині. ФОТО
Олександр Савченко зустрівся з священнослужителями Волині. ФОТО
Олександр Савченко зустрівся з священнослужителями Волині. ФОТО
Олександр Савченко зустрівся з священнослужителями Волині. ФОТО

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Теги: Олександр Савченко, Волинь, Луцьк, священик, релігія
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