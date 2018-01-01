Митники розповіли, скільки грошей дали на ремонт волинських доріг

Волинська митниця ДФС у 2018 році спрямувала на ремонт доріг у регіоні 108,5 млн грн від перевиконання індикативних показників.Про це 10 жовтня під час брифінгу щодо результатів роботи митниці за 9 місяців 2018 року та завдань на наступний період повідомив в.о. начальника Волинської митниці ДФСВиконання індикативних показників надходжень за 89 місяців 2018 року становить 109,3%, перевиконання – 610 млн грн.«Слід зауважити, що вже другий рік поспіль Волинська митниця виконує доведені Державною фіскальною службою показники, але для коректності порівняння аналізу нагадую, що за січень-вересень 2018 року Волинській митниці довели показник доходів, який на 61%, або майже на 2,5 млрд грн. вищий, ніж в аналогічний період 2017 року», – зауважив посадовець.Через це, а також через нормативні зміни у формулі перерахунку коштів на реконструкцію доріг, у рамках митного експерименту на Волині на ремонт доріг спрямували лише 108,5 млн грн. У разі застосування "старої" схеми розрахунку Волинь могла б отримати понад 300 млн грн.«Це відбулося через те, що не всі митниці виконали очікувані показники», – додав Шелігацький.