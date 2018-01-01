вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Митники розповіли, скільки грошей дали на ремонт волинських доріг

Митники розповіли, скільки грошей дали на ремонт волинських доріг
Волинська митниця ДФС у 2018 році спрямувала на ремонт доріг у регіоні 108,5 млн грн від перевиконання індикативних показників.

Про це 10 жовтня під час брифінгу щодо результатів роботи митниці за 9 місяців 2018 року та завдань на наступний період повідомив в.о. начальника Волинської митниці ДФС Євгеній Шелігацький.

Виконання індикативних показників надходжень за 89 місяців 2018 року становить 109,3%, перевиконання – 610 млн грн.

«Слід зауважити, що вже другий рік поспіль Волинська митниця виконує доведені Державною фіскальною службою показники, але для коректності порівняння аналізу нагадую, що за січень-вересень 2018 року Волинській митниці довели показник доходів, який на 61%, або майже на 2,5 млрд грн. вищий, ніж в аналогічний період 2017 року», – зауважив посадовець.

Через це, а також через нормативні зміни у формулі перерахунку коштів на реконструкцію доріг, у рамках митного експерименту на Волині на ремонт доріг спрямували лише 108,5 млн грн. У разі застосування "старої" схеми розрахунку Волинь могла б отримати понад 300 млн грн.

«Це відбулося через те, що не всі митниці виконали очікувані показники», – додав Шелігацький.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Волинська митниця ДФС, Євгеній Шелігацький, дороги
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Осіннє меню: чим і за скільки поласувати у луцьких закладах
Від «Гаррі Поттера» до божевільні та першокласник у памперсі: курйози в роботі волинських вчителів
Від і до: скільки коштують машини на луцькому авторинку. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Харківщині батьки спіймали педофіла: шокуюча переписка
Сьогодні, 16:32
Лучани обурені діями тимчасової влади щодо підвищення тарифів
Сьогодні, 16:26
Митники розповіли, скільки грошей дали на ремонт волинських доріг
Сьогодні, 16:25
На Волині через релігійні переконання люди не підписують декларацій з лікарями
Сьогодні, 16:10
Олександр Савченко зустрівся з священнослужителями Волині. ФОТО
Сьогодні, 16:09
Схожі новини
Офіційно: на Волині – новий очільник митниці Офіційно: на Волині – новий очільник митниці
11 липень, 16:00
У Луцьку на Ковельській наносять розмітку: рух ускладнений. ФОТО У Луцьку на Ковельській наносять розмітку: рух ускладнений. ФОТО
Сьогодні, 16:05
Патрульні вирішили перевірити, чи готові волинські дороги до зими Патрульні вирішили перевірити, чи готові волинські дороги до зими
09 жовтень, 22:29
Керівник Волинської митниці пообіцяв посилити контроль Керівник Волинської митниці пообіцяв посилити контроль
05 жовтень, 16:41
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На «Ягодині» облаштують додаткові вагові комплекси
Сьогодні, 17:39
 0
Розповіли про стан волинянки, яку покусав бульдог. ВІДЕО
Сьогодні, 17:38
 0
Агенти Кремля закликають скасувати призов в Україні, – Ігор Лапін
Сьогодні, 17:24
 0
На Волині деякі приміські поїзди курсуватимуть по-новому через ремонт
Сьогодні, 17:15
 0
«Ж*пу на півметра не підсуне»: у Луцьку автохам перегородив пандус. ФОТО
Сьогодні, 17:05
 0
Медіа
відео
1/8