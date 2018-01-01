На Харківщині батьки спіймали педофіла: шокуюча переписка





Крім того, ще одна жінка, до сина якої чіплявся збоченець, опублікувала аудіозапис його телефонної розмови, - пише



Усе почалося з того, що містечко насторожила новина про те, що літній чоловік підходив до дітей біля школи й роздавав свій номер телефону. Батьки занепокоїлися і вирішили заманити педофіла на зустріч за допомогою 12-річної дівчинки. Там його й затримали своїми силами та передали у відділення поліції.



За словами жінки, знайомої із батьками, які брали участь у затриманні, педофіл поширював записку з номером телефону серед дітей і просив йому дзвонити. Коли школярі набирали його, чоловік говорив їм непристойності й пропонував навчити займатися сексом. Одна з мам зателефонувала збоченцеві, зімітувавши дитячий голос, і почала переписку.



"Через день він призначив зустріч, дуже напрошувався приїхати. І батьки вирішили зробити засідку. Дали дівчинці 12-ти років телефон, на який він їй подзвонив, коли приїхав, сказавши йти в бік кар'єру. Тільки щоб вона йшла попереду, а він — позаду. Потім батьки його схопили", — розповіла її знайома.



Ще одна мешканка Безлюдівки Анастасія Кетебаєва-Бортник зазначила, що її синові теж дзвонив затриманий педофіл.



"Він нам відомий із травня. Дітвора знайшла його номер і їм стало цікаво. Але ми подумали, що діти просто тролили цей номер. Зізнаватися почали тільки зараз. Що він розповідав і пропонував. Діти кажуть: боялися того, що ми будемо сваритися, адже вони перші стали йому дзвонити. Після першого дзвінка йому, він набридливо дзвонив сам", — розповіла жінка і опублікувала запис одного зі скандальних дзвінків.



У Головному управлінні Національної поліції у Харківській області також підтвердили, що в Безлюдівці батьки дійсно спіймали педофіла, і повідомили, що підозрюваний чоловік затриманий. Особистість збоченця встановлена: йому 66 років, він живе у Харкові. Відкрито справу за частиною 2 статті 156 Кримінального кодексу України ("розбещення неповнолітніх").



Якщо вина підозрюваного буде доведена в суді, йому загрожує до восьми років позбавлення волі. Зараз поліція перевіряє, чи причетний він до подібних злочинів.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селищі Безлюдівка під Харковом батьки зуміли піймати педофіла, котрий писав їхнім дітям, і оприлюднили переписку, яку злочинець вів зі школярами (у ній роль дівчинки взяла на себе одна із мам).Крім того, ще одна жінка, до сина якої чіплявся збоченець, опублікувала аудіозапис його телефонної розмови, - пише Обозреватель Усе почалося з того, що містечко насторожила новина про те, що літній чоловік підходив до дітей біля школи й роздавав свій номер телефону. Батьки занепокоїлися і вирішили заманити педофіла на зустріч за допомогою 12-річної дівчинки. Там його й затримали своїми силами та передали у відділення поліції.За словами жінки, знайомої із батьками, які брали участь у затриманні, педофіл поширював записку з номером телефону серед дітей і просив йому дзвонити. Коли школярі набирали його, чоловік говорив їм непристойності й пропонував навчити займатися сексом. Одна з мам зателефонувала збоченцеві, зімітувавши дитячий голос, і почала переписку."Через день він призначив зустріч, дуже напрошувався приїхати. І батьки вирішили зробити засідку. Дали дівчинці 12-ти років телефон, на який він їй подзвонив, коли приїхав, сказавши йти в бік кар'єру. Тільки щоб вона йшла попереду, а він — позаду. Потім батьки його схопили", — розповіла її знайома.Ще одна мешканка Безлюдівки Анастасія Кетебаєва-Бортник зазначила, що її синові теж дзвонив затриманий педофіл."Він нам відомий із травня. Дітвора знайшла його номер і їм стало цікаво. Але ми подумали, що діти просто тролили цей номер. Зізнаватися почали тільки зараз. Що він розповідав і пропонував. Діти кажуть: боялися того, що ми будемо сваритися, адже вони перші стали йому дзвонити. Після першого дзвінка йому, він набридливо дзвонив сам", — розповіла жінка і опублікувала запис одного зі скандальних дзвінків.У Головному управлінні Національної поліції у Харківській області також підтвердили, що в Безлюдівці батьки дійсно спіймали педофіла, і повідомили, що підозрюваний чоловік затриманий. Особистість збоченця встановлена: йому 66 років, він живе у Харкові. Відкрито справу за частиною 2 статті 156 Кримінального кодексу України ("розбещення неповнолітніх").Якщо вина підозрюваного буде доведена в суді, йому загрожує до восьми років позбавлення волі. Зараз поліція перевіряє, чи причетний він до подібних злочинів.

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