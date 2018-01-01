Google Chrome заблокує тисячі сайтів





Проте все це дрібниці, порівняно з тим, що чекає на сайти, які не оновили свої сертифікати безпеки, - про це повідомляє



Понад рік тому Google виявила, що Symantec некоректно видавала сертифікати безпеки. Тоді компанія заявила, що припинить підтримку сертифікатів, і обіцянка збудеться відразу після виходу нової версії браузера Chrome. Мова йде про сертифікати, видані до червня 2016 року.



За словами фахівця з кібербезпеки Скотта Хелма, більше тисячі сайтів в списку Alexa продовжують користуватися сертифікатами, тобто зайти на них буде проблематично через попередження безпеки.



Серед відомих порталів – офіційні урядові сторінки Індії і Тель-Авіва.



Але компанія Symantec – не єдина, чиї сертифікати не прийме Chrome. Всі сертифікати від Thawte, VeriSign, Equifax, GeoTrust і RapidSSL теж виявилися в немилості у популярного браузера.



Відзначимо, що Chrome 70 продовжить справу, розпочату версією 69. При цьому дизайн – це не все, що хвилює Google: в компанії думають над істотними нововведеннями, наприклад, про повне скасування традиційних веб-адрес. Якими будуть "альтернативні URL", в компанії поки не говорять, але зовсім нещодавно спроба заховати "www" успіхом не увінчалася – користувачі були дуже незадоволені.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Нещодавно Google Chrome оновився до версії 69, яка суттєво змінила дизайн та принесла із собою чимало збоїв у роботі браузера.Проте все це дрібниці, порівняно з тим, що чекає на сайти, які не оновили свої сертифікати безпеки, - про це повідомляє 24 канал з посиланням на Digital Trends.Понад рік тому Google виявила, що Symantec некоректно видавала сертифікати безпеки. Тоді компанія заявила, що припинить підтримку сертифікатів, і обіцянка збудеться відразу після виходу нової версії браузера Chrome. Мова йде про сертифікати, видані до червня 2016 року.За словами фахівця з кібербезпеки, більше тисячі сайтів в списку Alexa продовжують користуватися сертифікатами, тобто зайти на них буде проблематично через попередження безпеки.Серед відомих порталів – офіційні урядові сторінки Індії і Тель-Авіва.Але компанія Symantec – не єдина, чиї сертифікати не прийме Chrome. Всі сертифікати від Thawte, VeriSign, Equifax, GeoTrust і RapidSSL теж виявилися в немилості у популярного браузера.Відзначимо, що Chrome 70 продовжить справу, розпочату версією 69. При цьому дизайн – це не все, що хвилює Google: в компанії думають над істотними нововведеннями, наприклад, про повне скасування традиційних веб-адрес. Якими будуть "альтернативні URL", в компанії поки не говорять, але зовсім нещодавно спроба заховати "www" успіхом не увінчалася – користувачі були дуже незадоволені.

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