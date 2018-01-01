На Рівненщині в лікарні померла породілля
Сьогодні, 17:04
У Володимирці на Рівненщині померла 22-річна породілля.
Завідувач акушерського відділення Володимирецької центральної райлікарні Сергій Буравський розповідає, що пологи минули добре і жінку планували вже виписувати, - пише ЧаРівне.
"Так, у нас померла після пологів молода жінка. Після пологів все було добре. Перебіг у неї був нетиповий. Тривалий час вона почувалася досить добре. Миттєва форма, більше всього, сепсису, тобто інфекції. Але наразі нічого не можу сказати - лише після заключення експертів. Попередньо, це не пов`язано з пологами. Тривалий час воно взагалі себе ніяк не проявляло. А потім дуже швидко почало прогресувати. Ми викликали і обласних спеціалістів, але, на жаль, врятувати не вдалося. Не можна сказати, що породілля була без нагляду. Її оглядали спеціалісти. За 20 років моєї роботи це перший такий випадок. Ми намагаємося з`ясувати зараз, що призвело до такого наслідку". - говорить Сергій Буравський.
За його словами, з дитиною наразі все гаразд.
" Ми її переводимо у відділення патології новонароджених для дообстеження. Адже однією з причин летального випадку може бути якась інфекція", - додає лікар.
У поліції ж розпочали кримінальну справу щодо неналежного виконання обов`язків медиками.
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Завідувач акушерського відділення Володимирецької центральної райлікарні Сергій Буравський розповідає, що пологи минули добре і жінку планували вже виписувати, - пише ЧаРівне.
"Так, у нас померла після пологів молода жінка. Після пологів все було добре. Перебіг у неї був нетиповий. Тривалий час вона почувалася досить добре. Миттєва форма, більше всього, сепсису, тобто інфекції. Але наразі нічого не можу сказати - лише після заключення експертів. Попередньо, це не пов`язано з пологами. Тривалий час воно взагалі себе ніяк не проявляло. А потім дуже швидко почало прогресувати. Ми викликали і обласних спеціалістів, але, на жаль, врятувати не вдалося. Не можна сказати, що породілля була без нагляду. Її оглядали спеціалісти. За 20 років моєї роботи це перший такий випадок. Ми намагаємося з`ясувати зараз, що призвело до такого наслідку". - говорить Сергій Буравський.
За його словами, з дитиною наразі все гаразд.
" Ми її переводимо у відділення патології новонароджених для дообстеження. Адже однією з причин летального випадку може бути якась інфекція", - додає лікар.
У поліції ж розпочали кримінальну справу щодо неналежного виконання обов`язків медиками.
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