На Рівненщині в лікарні померла породілля





Завідувач акушерського відділення Володимирецької центральної райлікарні Сергій Буравський розповідає, що пологи минули добре і жінку планували вже виписувати, - пише



"Так, у нас померла після пологів молода жінка. Після пологів все було добре. Перебіг у неї був нетиповий. Тривалий час вона почувалася досить добре. Миттєва форма, більше всього, сепсису, тобто інфекції. Але наразі нічого не можу сказати - лише після заключення експертів. Попередньо, це не пов`язано з пологами. Тривалий час воно взагалі себе ніяк не проявляло. А потім дуже швидко почало прогресувати. Ми викликали і обласних спеціалістів, але, на жаль, врятувати не вдалося. Не можна сказати, що породілля була без нагляду. Її оглядали спеціалісти. За 20 років моєї роботи це перший такий випадок. Ми намагаємося з`ясувати зараз, що призвело до такого наслідку". - говорить Сергій Буравський.



За його словами, з дитиною наразі все гаразд.



" Ми її переводимо у відділення патології новонароджених для дообстеження. Адже однією з причин летального випадку може бути якась інфекція", - додає лікар.



У поліції ж розпочали кримінальну справу щодо неналежного виконання обов`язків медиками.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Володимирці на Рівненщині померла 22-річна породілля.Завідувач акушерського відділення Володимирецької центральної райлікарнірозповідає, що пологи минули добре і жінку планували вже виписувати, - пише ЧаРівне. "Так, у нас померла після пологів молода жінка. Після пологів все було добре. Перебіг у неї був нетиповий. Тривалий час вона почувалася досить добре. Миттєва форма, більше всього, сепсису, тобто інфекції. Але наразі нічого не можу сказати - лише після заключення експертів. Попередньо, це не пов`язано з пологами. Тривалий час воно взагалі себе ніяк не проявляло. А потім дуже швидко почало прогресувати. Ми викликали і обласних спеціалістів, але, на жаль, врятувати не вдалося. Не можна сказати, що породілля була без нагляду. Її оглядали спеціалісти. За 20 років моєї роботи це перший такий випадок. Ми намагаємося з`ясувати зараз, що призвело до такого наслідку". - говорить Сергій Буравський.За його словами, з дитиною наразі все гаразд." Ми її переводимо у відділення патології новонароджених для дообстеження. Адже однією з причин летального випадку може бути якась інфекція", - додає лікар.У поліції ж розпочали кримінальну справу щодо неналежного виконання обов`язків медиками.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію