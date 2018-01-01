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«Ж*пу на півметра не підсуне»: у Луцьку автохам перегородив пандус. ФОТО

«Ж*пу на півметра не підсуне»: у Луцьку автохам перегородив пандус. ФОТО
У Луцьку перед входом у торговий центр "Гостинець" водій сріблястої Toyota перегородив виїзд на пандус.

Про це у спільноті АвтоАндони Луцька розповіла лучанка Інна.

"ТЦ "Гостинець". Мама з візочком - це не людина?! Напевно, я маю в руках носити коляску, бо ж...пу на півметра не підсуне", - написала жінка.

"Я виставила фото, для того щоб нагадати водіям - що є пішоходи, як на зебрі, як і на тротуарах і бути ввічливими", - вважає лучанка.

«Ж*пу на півметра не підсуне»: у Луцьку автохам перегородив пандус. ФОТО
«Ж*пу на півметра не підсуне»: у Луцьку автохам перегородив пандус. ФОТО

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Теги: автоандон, паркування, порушення
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Коментарі 1
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Там пару пандусів через кожних два метри, а водій просто не побачив як паркувався! В чому проблема, що за народ(
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