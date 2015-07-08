На Волині деякі приміські поїзди курсуватимуть по-новому через ремонт

На Волині кілька приміських поїздів змінять графік руху.Про це повідомили у Львівській залізниці.У зв’язку з виконанням ремонтних робіт на колії дільниці Ківерці–Ковель 29, 30 жовтня, а також 2, 5, 7, 9, 12, 14, 16, 19 листопада цього року не курсуватимуть приміські поїзди №6358 сполученням Ковель–Луцьк, №6366 сполученням Ковель–Ківерці та №6365 сполученням Ківерці–Ковель.Крім того, у зазначені дні приміський поїзд №6353 сполученням Здолбунів–Ковель курсуватиме лише ст. Ківерці за розкладом.До ст. Луцьк цей поїзд курсуватиме за розкладом поїзда №6357 і вирушатиме зі ст. Ківерці о 10:35 год.