вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині деякі приміські поїзди курсуватимуть по-новому через ремонт

На Волині деякі приміські поїзди курсуватимуть по-новому через ремонт
На Волині кілька приміських поїздів змінять графік руху.

Про це повідомили у Львівській залізниці.

У зв’язку з виконанням ремонтних робіт на колії дільниці Ківерці–Ковель 29, 30 жовтня, а також 2, 5, 7, 9, 12, 14, 16, 19 листопада цього року не курсуватимуть приміські поїзди №6358 сполученням Ковель–Луцьк, №6366 сполученням Ковель–Ківерці та №6365 сполученням Ківерці–Ковель.

Крім того, у зазначені дні приміський поїзд №6353 сполученням Здолбунів–Ковель курсуватиме лише ст. Ківерці за розкладом.

До ст. Луцьк цей поїзд курсуватиме за розкладом поїзда №6357 і вирушатиме зі ст. Ківерці о 10:35 год.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: поїзд, ремонт, Львівська залізиця
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Осіннє меню: чим і за скільки поласувати у луцьких закладах
Від «Гаррі Поттера» до божевільні та першокласник у памперсі: курйози в роботі волинських вчителів
Від і до: скільки коштують машини на луцькому авторинку. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Розповіли про стан волинянки, яку покусав бульдог. ВІДЕО
Сьогодні, 17:38
Агенти Кремля закликають скасувати призов в Україні, – Ігор Лапін
Сьогодні, 17:24
На Волині деякі приміські поїзди курсуватимуть по-новому через ремонт
Сьогодні, 17:15
«Ж*пу на півметра не підсуне»: у Луцьку автохам перегородив пандус. ФОТО
Сьогодні, 17:05
На Рівненщині в лікарні померла породілля
Сьогодні, 17:04
Схожі новини
Поїзд Здолбунів–Ковель–Здолбунів не їздитиме до осені Поїзд Здолбунів–Ковель–Здолбунів не їздитиме до осені
05 липень, 15:13
На Волині тимчасово буде зупинено рух деяких поїздів На Волині тимчасово буде зупинено рух деяких поїздів
08 липень, 2015, 18:16
Зупинять рух потягів на Волині Зупинять рух потягів на Волині
25 червень, 2015, 21:00
Розповіли, коли у Луцьку облаштують «трояндовий» сквер. ВІДЕО Розповіли, коли у Луцьку облаштують «трояндовий» сквер. ВІДЕО
09 жовтень, 16:23
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На «Ягодині» облаштують додаткові вагові комплекси
Сьогодні, 17:39
 0
Розповіли про стан волинянки, яку покусав бульдог. ВІДЕО
Сьогодні, 17:38
 0
Агенти Кремля закликають скасувати призов в Україні, – Ігор Лапін
Сьогодні, 17:24
 0
На Волині деякі приміські поїзди курсуватимуть по-новому через ремонт
Сьогодні, 17:15
 0
«Ж*пу на півметра не підсуне»: у Луцьку автохам перегородив пандус. ФОТО
Сьогодні, 17:05
 0
Медіа
відео
1/8