Агенти Кремля закликають скасувати призов в Україні, – Ігор Лапін





Таку думку висловив волинський нардеп Ігор Лапін у своєму блозі на



На думку Ігоря Лапіна, це ігнорування не тільки потреб воюючої держави, але і реальності: заявляти про скасування призову чоловіків замість визнання реалій – жінки і дівчата також прагнуть і мають повне громадянське право долучитися до захисту держави. У будь-якій формі.



Лапін переконаний, що російська агресія набирає обертів, і далі може бути ще гірше. За його словами, днями РПЦ фактично відкритим текстом заявила про підготовку як мінімум провокацій, як максимум – терактів щодо екзархів Вселенської церкви в Києві.



Тож, на переконання нардепа Лапіна, за таких обставин кожна територіальна громада зацікавлена мати максимальну кількість громадян хоча би з базовою військовою підготовкою. Це дозволить, зокрема, зменшити паніку, керувати ситуацією, не дати реалізувати найгірші сценарії з багатьма жертвами.



А особливо, перебуваючи у стані війни із Росією. Армія або воює або "марширує". Перед початком війни, наша армія навіть не мала чим "марширувати". Тобто нашої армії майже не було. На сьогодні ми знову маємо найкращого союзника народу – Українську армію.



Стародавня китайська мудрість іноді має відповіді на сучасні питання. У китайській мові символ, що позначає кризу, має дві частини. Перша означає небезпеку, а друга – добру нагоду.



"Отак і ми використали небезпеку – військову агресію Росії та перетворили її в добру нагоду зміцнення армії. Воєнна політика є важливим чинником утвердження Української державності.



Для того щоб мати надійні оборонні війська, нам потрібно утримувати відповідний рівень витрат на оборонну сферу. Швидкість побудови оборонних військ значною мірою залежить від того, скільки коштів отримають організації оборонної сфери.



Але Міністерство оборони має мати послідовні, реалістичні плани розвитку – як короткострокові (на рік), так і середньострокові (на три-чотири роки) та довгострокові (на десять років). Це вимагає створення ефективної системи управління оборонною сферою.



Навіть, якщо Міністерство оборони України матиме ефективний метод управління ресурсами, який добре працює всередині самого міністерства, цього недостатньо. Інформація про ресурси оборонної сфери має бути складовою частиною робочих відносин з парламентом, іншими міністерствами, та із суспільством.



Стан війни зобов'язує до принципово нової тактики ведення бойових дій. Сучасні воєнні операції мають високу динаміку у просторі й часі, а вирішальним чинником перемоги в них стає високотехнологічна зброя. А саме, різке збільшення дальності та ефективності ураження за рахунок точності наведення, широка уніфікація, мінімізація впливу "людського чинника" тощо.



Ролі набуває космічно-повітряна складова розвідки, яка здатна у реальному часі надавати відомості про противника та наводити на ціль високоточну зброю.



Значно підвищується роль планування операцій. Особлива увага приділяється питанням комплексного і системного застосування сил і засобів. Акуалізується використання функціональних структур постійної готовності, здатних негайно реагувати на зміни у воєнно-політичній ситуації (об'єднані сили швидкого реагування, сили спеціальних операцій), та засобів, які можуть активно протистояти ударам з повітряно-космічного простору. Зростає значення інформаційної боротьби у всіх її різновидах і сферах.



"Але головне! Ми всі маємо зрозуміти: подальші війни будуть іти не в форматі солдати проти солдатів, а технології проти технологій", - запевняє нардеп.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Із 1 жовтня розпочали свою роботу призовні комісії. Сьогодні, під час війни, агенти агресора просувають суспільні гасла скасування чи скорочення призову.Таку думку висловив волинський нардепу своєму блозі на сайті 24 каналу На думку Ігоря Лапіна, це ігнорування не тільки потреб воюючої держави, але і реальності: заявляти про скасування призову чоловіків замість визнання реалій – жінки і дівчата також прагнуть і мають повне громадянське право долучитися до захисту держави. У будь-якій формі.Лапін переконаний, що російська агресія набирає обертів, і далі може бути ще гірше. За його словами, днями РПЦ фактично відкритим текстом заявила про підготовку як мінімум провокацій, як максимум – терактів щодо екзархів Вселенської церкви в Києві.Тож, на переконання нардепа Лапіна, за таких обставин кожна територіальна громада зацікавлена мати максимальну кількість громадян хоча би з базовою військовою підготовкою. Це дозволить, зокрема, зменшити паніку, керувати ситуацією, не дати реалізувати найгірші сценарії з багатьма жертвами.А особливо, перебуваючи у стані війни із Росією. Армія або воює або "марширує". Перед початком війни, наша армія навіть не мала чим "марширувати". Тобто нашої армії майже не було. На сьогодні ми знову маємо найкращого союзника народу – Українську армію.Стародавня китайська мудрість іноді має відповіді на сучасні питання. У китайській мові символ, що позначає кризу, має дві частини. Перша означає небезпеку, а друга – добру нагоду."Отак і ми використали небезпеку – військову агресію Росії та перетворили її в добру нагоду зміцнення армії. Воєнна політика є важливим чинником утвердження Української державності.Для того щоб мати надійні оборонні війська, нам потрібно утримувати відповідний рівень витрат на оборонну сферу. Швидкість побудови оборонних військ значною мірою залежить від того, скільки коштів отримають організації оборонної сфери.Але Міністерство оборони має мати послідовні, реалістичні плани розвитку – як короткострокові (на рік), так і середньострокові (на три-чотири роки) та довгострокові (на десять років). Це вимагає створення ефективної системи управління оборонною сферою.Навіть, якщо Міністерство оборони України матиме ефективний метод управління ресурсами, який добре працює всередині самого міністерства, цього недостатньо. Інформація про ресурси оборонної сфери має бути складовою частиною робочих відносин з парламентом, іншими міністерствами, та із суспільством.Стан війни зобов'язує до принципово нової тактики ведення бойових дій. Сучасні воєнні операції мають високу динаміку у просторі й часі, а вирішальним чинником перемоги в них стає високотехнологічна зброя. А саме, різке збільшення дальності та ефективності ураження за рахунок точності наведення, широка уніфікація, мінімізація впливу "людського чинника" тощо.Ролі набуває космічно-повітряна складова розвідки, яка здатна у реальному часі надавати відомості про противника та наводити на ціль високоточну зброю.Значно підвищується роль планування операцій. Особлива увага приділяється питанням комплексного і системного застосування сил і засобів. Акуалізується використання функціональних структур постійної готовності, здатних негайно реагувати на зміни у воєнно-політичній ситуації (об'єднані сили швидкого реагування, сили спеціальних операцій), та засобів, які можуть активно протистояти ударам з повітряно-космічного простору. Зростає значення інформаційної боротьби у всіх її різновидах і сферах."Але головне! Ми всі маємо зрозуміти: подальші війни будуть іти не в форматі солдати проти солдатів, а технології проти технологій", - запевняє нардеп.

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