Розповіли про стан волинянки, яку покусав бульдог. ВІДЕО





Керівник Нововолинського відділу поліції це спростував, - йдеться у сюжеті



Віктор Пикалюк телефоном розповів деталі: "Скальпована рана кінцівки - правої руки пальця. Хлопець віком 30 років прогулювався із собакою породи англійський бульдог. Проходила жінка, собака чогось накинувся, не знаю чого. На даний час відкрите кримінальне провадження, проводяться слідчі дії. Жінці зроблено на даний час операцію. Чоловік допитаний. Там завдані тілесні ушкодження, буде кримінальна відповідальність. Буде нести відповідальність власник даного собаки.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Нововолинську собака покусав жінку . У волинських інтернет-виданнях з'явилась інформація, що пес відкусив палець.Керівник Нововолинського відділу поліції це спростував, - йдеться у сюжеті Суспільного Волині телефоном розповів деталі: "Скальпована рана кінцівки - правої руки пальця. Хлопець віком 30 років прогулювався із собакою породи англійський бульдог. Проходила жінка, собака чогось накинувся, не знаю чого. На даний час відкрите кримінальне провадження, проводяться слідчі дії. Жінці зроблено на даний час операцію. Чоловік допитаний. Там завдані тілесні ушкодження, буде кримінальна відповідальність. Буде нести відповідальність власник даного собаки.

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