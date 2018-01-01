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Розповіли про стан волинянки, яку покусав бульдог. ВІДЕО

Розповіли про стан волинянки, яку покусав бульдог. ВІДЕО
У Нововолинську собака покусав жінку. У волинських інтернет-виданнях з'явилась інформація, що пес відкусив палець.

Керівник Нововолинського відділу поліції це спростував, - йдеться у сюжеті Суспільного Волині.

Віктор Пикалюк телефоном розповів деталі: "Скальпована рана кінцівки - правої руки пальця. Хлопець віком 30 років прогулювався із собакою породи англійський бульдог. Проходила жінка, собака чогось накинувся, не знаю чого. На даний час відкрите кримінальне провадження, проводяться слідчі дії. Жінці зроблено на даний час операцію. Чоловік допитаний. Там завдані тілесні ушкодження, буде кримінальна відповідальність. Буде нести відповідальність власник даного собаки.


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Теги: собака, жінка, Волинь
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