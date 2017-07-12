Нацбанк показав нові гроші





Монета номіналом 20 грн виготовлена зі срібла 925 проби. Маса монети - 62,2 г, тираж – 2,5 тис. шт, повідомили у Нацбанку, - пише



На аверсі монети розміщено малий Герб України. У центрі на матовому тлі написи, що стосуються закону про заснування Національної академії наук. Унизу монети знаходиться відбиток печатки Української держави.



На реверсі монети у центрі зображено жовту будівлю Президії Національної академії наук, по колу розміщено портрети президентів академії з підписами.



Монета номіналом 5 грн виготовлена з нейзильберу. Її випустили тиражем 40 тис. шт. На аверсі монети розміщено малий Герб України. Унизу монети - логотип Банкнотно-монетного двору НБУ.



На реверсі монети знаходиться портрет Володимира Вернадського на тлі будівлі Президії Національної академії наук України.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Нацбанк ввів в обіг дві пам'ятні монети номіналом 20 і 5 грн. Монети присвячені Національній академії наук України.Монета номіналом 20 грн виготовлена зі срібла 925 проби. Маса монети - 62,2 г, тираж – 2,5 тис. шт, повідомили у Нацбанку, - пише gazeta.ua На аверсі монети розміщено малий Герб України. У центрі на матовому тлі написи, що стосуються закону про заснування Національної академії наук. Унизу монети знаходиться відбиток печатки Української держави.На реверсі монети у центрі зображено жовту будівлю Президії Національної академії наук, по колу розміщено портрети президентів академії з підписами.Монета номіналом 5 грн виготовлена з нейзильберу. Її випустили тиражем 40 тис. шт. На аверсі монети розміщено малий Герб України. Унизу монети - логотип Банкнотно-монетного двору НБУ.На реверсі монети знаходиться портрет Володимира Вернадського на тлі будівлі Президії Національної академії наук України.

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