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Нацбанк показав нові гроші

Нацбанк показав нові гроші
Нацбанк ввів в обіг дві пам'ятні монети номіналом 20 і 5 грн. Монети присвячені Національній академії наук України.

Монета номіналом 20 грн виготовлена зі срібла 925 проби. Маса монети - 62,2 г, тираж – 2,5 тис. шт, повідомили у Нацбанку, - пише gazeta.ua.

На аверсі монети розміщено малий Герб України. У центрі на матовому тлі написи, що стосуються закону про заснування Національної академії наук. Унизу монети знаходиться відбиток печатки Української держави.

На реверсі монети у центрі зображено жовту будівлю Президії Національної академії наук, по колу розміщено портрети президентів академії з підписами.

Монета номіналом 5 грн виготовлена з нейзильберу. Її випустили тиражем 40 тис. шт. На аверсі монети розміщено малий Герб України. Унизу монети - логотип Банкнотно-монетного двору НБУ.

На реверсі монети знаходиться портрет Володимира Вернадського на тлі будівлі Президії Національної академії наук України.

Нацбанк показав нові гроші
Нацбанк показав нові гроші

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Теги: гроші, Нацбанк
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