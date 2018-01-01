Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 11 жовтня
Сьогодні, 20:00
У четвер у Волинській області очікується мінлива хмарність.
У Луцьку, Ковелі, Володимирі-Волинському, Маневичах, Любешові,
Світязі опадів не передбачається за даними Sinoptik.ua.
Температура повітря вночі до +4…+6 градусів, удень – +18…+20.
Вітер південний, східний і південно-східний, 1-4 м/с. У другій половині тижня прогнозується мінлива хмарність, без опадів.
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У Луцьку, Ковелі, Володимирі-Волинському, Маневичах, Любешові,
Світязі опадів не передбачається за даними Sinoptik.ua.
Температура повітря вночі до +4…+6 градусів, удень – +18…+20.
Вітер південний, східний і південно-східний, 1-4 м/с. У другій половині тижня прогнозується мінлива хмарність, без опадів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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