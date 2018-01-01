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Для волинських військових на Донбасі влаштували концерт. ФОТО

Для волинських військових на Донбасі влаштували концерт. ФОТО
З патріотичною концертною програмою до військовослужбовців 14 бригади, яка в складі операції Об’єднаних Сил виконує завдання за призначенням на Луганщині напередодні Дня Захисника України завітали артисти військово-музичного центру Сухопутних військ Збройних Сил України (м.Чернігів).

Про це повідомили у прес-службі 14-ої окремої механізованої бригади.

Запальні і ліричні українські пісні у виконанні артистів лунали сонячного жовтневого дня в одному з прифронтових населених пунктів просто неба, зібравши не лише наших побратимів, а й місцевих жителів.

Самі артисти кажуть, співають перед українськими воїнами не лише з величезною вдячністю, а й із задоволенням, намагаючись через пісню кожному з наших захисників принести частину домашнього тепла, радості та бадьорості духу.

А наші хлопці з насолодою підспівували вокалістам, з ентузіазмом дякували за кожен виступ і не оминули нагоди зробити колективне фото на згадку про гарні, пам’ятні зустріч і знайомство, і чудовий, такий відмінний від усіх інших, фронтовий день.

Для волинських військових на Донбасі влаштували концерт. ФОТО
Для волинських військових на Донбасі влаштували концерт. ФОТО
Для волинських військових на Донбасі влаштували концерт. ФОТО
Для волинських військових на Донбасі влаштували концерт. ФОТО
Для волинських військових на Донбасі влаштували концерт. ФОТО
Для волинських військових на Донбасі влаштували концерт. ФОТО
Для волинських військових на Донбасі влаштували концерт. ФОТО

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Теги: атовці, 14 бригада
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