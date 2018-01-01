Для волинських військових на Донбасі влаштували концерт. ФОТО

З патріотичною концертною програмою до військовослужбовців 14 бригади, яка в складі операції Об’єднаних Сил виконує завдання за призначенням на Луганщині напередодні Дня Захисника України завітали артисти військово-музичного центру Сухопутних військ Збройних Сил України (м.Чернігів).Про це повідомили у прес-службі 14-ої окремої механізованої бригади.Запальні і ліричні українські пісні у виконанні артистів лунали сонячного жовтневого дня в одному з прифронтових населених пунктів просто неба, зібравши не лише наших побратимів, а й місцевих жителів.Самі артисти кажуть, співають перед українськими воїнами не лише з величезною вдячністю, а й із задоволенням, намагаючись через пісню кожному з наших захисників принести частину домашнього тепла, радості та бадьорості духу.А наші хлопці з насолодою підспівували вокалістам, з ентузіазмом дякували за кожен виступ і не оминули нагоди зробити колективне фото на згадку про гарні, пам’ятні зустріч і знайомство, і чудовий, такий відмінний від усіх інших, фронтовий день.