Розповіли, скільки ліфтів у Луцьку не працюють. ВІДЕО
Сьогодні, 18:53
У Луцьку не працюють 15 ліфтів.
Про це йдеться у сюжеті Суспільного Волині.
Як розповів директор ПП СРБУ «Волиньліфт» Андрій Ткачук, вартість ремонту кожного ліфта індивідуальна.
«На сьогодні в Луцьку зупинено 14 ліфтів через закінчення граничного терміну експлуатації та один аварійний ліфт не працює через нещасний випадок. З них 4 знаходяться в ОСББ. Вартість ремонту кожного ліфта індивідуальна. Для мешканців це складно, бо 200-300 гривень з гаманця - додаткове навантаження. Цього року планується виконати 45 ремонтів, ще 9 вже відбуваються», - каже Андрій Ткачук.
Детальніше - у сюжеті.
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Про це йдеться у сюжеті Суспільного Волині.
Як розповів директор ПП СРБУ «Волиньліфт» Андрій Ткачук, вартість ремонту кожного ліфта індивідуальна.
«На сьогодні в Луцьку зупинено 14 ліфтів через закінчення граничного терміну експлуатації та один аварійний ліфт не працює через нещасний випадок. З них 4 знаходяться в ОСББ. Вартість ремонту кожного ліфта індивідуальна. Для мешканців це складно, бо 200-300 гривень з гаманця - додаткове навантаження. Цього року планується виконати 45 ремонтів, ще 9 вже відбуваються», - каже Андрій Ткачук.
Детальніше - у сюжеті.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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