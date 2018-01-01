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Розповіли, скільки ліфтів у Луцьку не працюють. ВІДЕО

Розповіли, скільки ліфтів у Луцьку не працюють. ВІДЕО
У Луцьку не працюють 15 ліфтів.

Про це йдеться у сюжеті Суспільного Волині.

Як розповів директор ПП СРБУ «Волиньліфт» Андрій Ткачук, вартість ремонту кожного ліфта індивідуальна.

«На сьогодні в Луцьку зупинено 14 ліфтів через закінчення граничного терміну експлуатації та один аварійний ліфт не працює через нещасний випадок. З них 4 знаходяться в ОСББ. Вартість ремонту кожного ліфта індивідуальна. Для мешканців це складно, бо 200-300 гривень з гаманця - додаткове навантаження. Цього року планується виконати 45 ремонтів, ще 9 вже відбуваються», - каже Андрій Ткачук.

Детальніше - у сюжеті.


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Теги: ліфт, Луцьк, гроші
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