Розповіли, скільки ліфтів у Луцьку не працюють. ВІДЕО

У Луцьку не працюють 15 ліфтів.Про це йдеться у сюжеті Суспільного Волині.Як розповів директор ПП СРБУ «Волиньліфт», вартість ремонту кожного ліфта індивідуальна.«На сьогодні в Луцьку зупинено 14 ліфтів через закінчення граничного терміну експлуатації та один аварійний ліфт не працює через нещасний випадок. З них 4 знаходяться в ОСББ. Вартість ремонту кожного ліфта індивідуальна. Для мешканців це складно, бо 200-300 гривень з гаманця - додаткове навантаження. Цього року планується виконати 45 ремонтів, ще 9 вже відбуваються», - каже Андрій Ткачук.Детальніше - у сюжеті.