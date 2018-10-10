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На Волині горить колишнє приміщення лікарні. ФОТО

На Волині горить колишнє приміщення лікарні. ФОТО
У колишньому відділенні терапії Іваничівської центральної районної лікарні сталася пожежа.

Про це інформує «ВолиньUA».

Пожежа виникла сьогодні, 10 жовтня, приблизно о 19.00.

Пожежники зреагували швидко, тож пожежу ліквідували оперативно.

Причина займання наразі невідома.


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Теги: пожежа, Волинь
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