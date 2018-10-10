На Волині горить колишнє приміщення лікарні. ФОТО





Про це інформує «



Пожежа виникла сьогодні, 10 жовтня, приблизно о 19.00.



Пожежники зреагували швидко, тож пожежу ліквідували оперативно.



Причина займання наразі невідома.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У колишньому відділенні терапії Іваничівської центральної районної лікарні сталася пожежа.Про це інформує « ВолиньUA ».Пожежа виникла сьогодні, 10 жовтня, приблизно о 19.00.Пожежники зреагували швидко, тож пожежу ліквідували оперативно.Причина займання наразі невідома.

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