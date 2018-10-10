На Волині горить колишнє приміщення лікарні. ФОТО
Сьогодні, 21:09
У колишньому відділенні терапії Іваничівської центральної районної лікарні сталася пожежа.
Про це інформує «ВолиньUA».
Пожежа виникла сьогодні, 10 жовтня, приблизно о 19.00.
Пожежники зреагували швидко, тож пожежу ліквідували оперативно.
Причина займання наразі невідома.
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Про це інформує «ВолиньUA».
Пожежа виникла сьогодні, 10 жовтня, приблизно о 19.00.
Пожежники зреагували швидко, тож пожежу ліквідували оперативно.
Причина займання наразі невідома.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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