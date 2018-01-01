Знайшли власника вівчарки, яку в Луцьку збило авто
Сьогодні, 21:51
Активісти розшукали власника вівчарки, яка в Луцьку потрапила під колеса автомобіля.
Про це у спільноті «Загублені та знайдені тварини. Луцьк та Волинська область» у соціальній мережі Facebook повідомила Аліна Салова.
Нагадаємо, активісти організували порятунок пса, якого в Луцьку збило авто.
Згодом стало відомо, що вдалося знайти власника собаки.
«Він був не в курсі, так як був на роботі, і хто та як випустив Шефа, невідомо... Власник приходив сьогодні до клініки, а потім і забрав собаку до себе (я їздила з ним). Хлопець в шоці, навіть я бачила сльози на його очах... Він також бере на себе фінансову сторону, він не від чого не відмовляється...» - йдеться у повідомленні.
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Про це у спільноті «Загублені та знайдені тварини. Луцьк та Волинська область» у соціальній мережі Facebook повідомила Аліна Салова.
Нагадаємо, активісти організували порятунок пса, якого в Луцьку збило авто.
Згодом стало відомо, що вдалося знайти власника собаки.
«Він був не в курсі, так як був на роботі, і хто та як випустив Шефа, невідомо... Власник приходив сьогодні до клініки, а потім і забрав собаку до себе (я їздила з ним). Хлопець в шоці, навіть я бачила сльози на його очах... Він також бере на себе фінансову сторону, він не від чого не відмовляється...» - йдеться у повідомленні.
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