Знайшли власника вівчарки, яку в Луцьку збило авто

Активісти розшукали власника вівчарки, яка в Луцьку потрапила під колеса автомобіля.Про це у спільноті «Загублені та знайдені тварини. Луцьк та Волинська область» у соціальній мережі Facebook повідомилаНагадаємо, активісти, якого в Луцьку збило авто.Згодом стало відомо, що вдалося знайти власника собаки.«Він був не в курсі, так як був на роботі, і хто та як випустив Шефа, невідомо... Власник приходив сьогодні до клініки, а потім і забрав собаку до себе (я їздила з ним). Хлопець в шоці, навіть я бачила сльози на його очах... Він також бере на себе фінансову сторону, він не від чого не відмовляється...» - йдеться у повідомленні.