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Знайшли власника вівчарки, яку в Луцьку збило авто

Знайшли власника вівчарки, яку в Луцьку збило авто
Активісти розшукали власника вівчарки, яка в Луцьку потрапила під колеса автомобіля.

Про це у спільноті «Загублені та знайдені тварини. Луцьк та Волинська область» у соціальній мережі Facebook повідомила Аліна Салова.

Нагадаємо, активісти організували порятунок пса, якого в Луцьку збило авто.

Згодом стало відомо, що вдалося знайти власника собаки.

«Він був не в курсі, так як був на роботі, і хто та як випустив Шефа, невідомо... Власник приходив сьогодні до клініки, а потім і забрав собаку до себе (я їздила з ним). Хлопець в шоці, навіть я бачила сльози на його очах... Він також бере на себе фінансову сторону, він не від чого не відмовляється...» - йдеться у повідомленні.

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Теги: собаки, Луцьк
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