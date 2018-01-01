Рекорд дня на Волині: «шумахер» летів селом з шаленою швидкістю
Сьогодні, 22:13
Патрульні поліцейські зупинили водія, який мчав через село Березовичі поблизу Володимира-Волинського із швидкістю 108 кілометрів за годину.
Про це йдеться у повідомленні управління патрульної поліції Волинської області у соціальній мережі Facebook.
Упродовж 10 жовтня волинські патрульні заміряли приладом TruCam 80 автомобілів.
«Половина зупинених водіїв перевищили швидкість більш, ніж на 20 чи 50 км/год. Рекорд – 108 км/год: з такою швидкістю «гнався» чоловік через село Березовичі поблизу Володимира-Волинського», - йдеться у повідомленні.
Крім того, на 4 водіїв інспектори винесли постанови за ч. 5 ст. 121 КУпАП та за ч. 6 ст. 121 КУпАП, також оштрафували і 2 пішоходів.
З усіма водіями, яких зупинили з приладом вимірювання швидкості, провели профілактичні бесіди, також нагадували вмикати ближнє світло фар поза населеними пунктами.
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Про це йдеться у повідомленні управління патрульної поліції Волинської області у соціальній мережі Facebook.
Упродовж 10 жовтня волинські патрульні заміряли приладом TruCam 80 автомобілів.
«Половина зупинених водіїв перевищили швидкість більш, ніж на 20 чи 50 км/год. Рекорд – 108 км/год: з такою швидкістю «гнався» чоловік через село Березовичі поблизу Володимира-Волинського», - йдеться у повідомленні.
Крім того, на 4 водіїв інспектори винесли постанови за ч. 5 ст. 121 КУпАП та за ч. 6 ст. 121 КУпАП, також оштрафували і 2 пішоходів.
З усіма водіями, яких зупинили з приладом вимірювання швидкості, провели профілактичні бесіди, також нагадували вмикати ближнє світло фар поза населеними пунктами.
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Коментарі 1
Шумахер? Перевірте по ирасі луцьк-скобелка, їхав на машині 90км мене хамер обігнав як стоячого, а потім бмв так сам 150км мінімум летіли
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