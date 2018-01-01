Рекорд дня на Волині: «шумахер» летів селом з шаленою швидкістю

Патрульні поліцейські зупинили водія, який мчав через село Березовичі поблизу Володимира-Волинського із швидкістю 108 кілометрів за годину.Про це йдеться у повідомленні управління патрульної поліції Волинської області у соціальній мережі Facebook.Упродовж 10 жовтня волинські патрульні заміряли приладом TruCam 80 автомобілів.«Половина зупинених водіїв перевищили швидкість більш, ніж на 20 чи 50 км/год. Рекорд – 108 км/год: з такою швидкістю «гнався» чоловік через село Березовичі поблизу Володимира-Волинського», - йдеться у повідомленні.Крім того, на 4 водіїв інспектори винесли постанови за ч. 5 ст. 121 КУпАП та за ч. 6 ст. 121 КУпАП, також оштрафували і 2 пішоходів.З усіма водіями, яких зупинили з приладом вимірювання швидкості, провели профілактичні бесіди, також нагадували вмикати ближнє світло фар поза населеними пунктами.