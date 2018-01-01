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Лучанин опублікував незвичне фото 20-річної давнини

Лучанин опублікував незвичне фото 20-річної давнини
Відомий волинський фотограф Віктор Чухрай опублікував красиву світлину, яку зробив ще восени 20 років тому.

Про це він написав на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

«Плівкова ера і радянський об’єктив. Осінь з архіву 20 років тому. Завжди вдавалось робити незвичні знімки. До речі, всі сонячні затемнення я знімаю ним по цей час!» - йдеться у коментарі до фотографії.

Лучанин опублікував незвичне фото 20-річної давнини

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Теги: фото, Луцьк
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