Лучанин опублікував незвичне фото 20-річної давнини
Сьогодні, 22:49
Відомий волинський фотограф Віктор Чухрай опублікував красиву світлину, яку зробив ще восени 20 років тому.
Про це він написав на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.
«Плівкова ера і радянський об’єктив. Осінь з архіву 20 років тому. Завжди вдавалось робити незвичні знімки. До речі, всі сонячні затемнення я знімаю ним по цей час!» - йдеться у коментарі до фотографії.
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Про це він написав на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.
«Плівкова ера і радянський об’єктив. Осінь з архіву 20 років тому. Завжди вдавалось робити незвичні знімки. До речі, всі сонячні затемнення я знімаю ним по цей час!» - йдеться у коментарі до фотографії.
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