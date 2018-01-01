Лучанин опублікував незвичне фото 20-річної давнини

Віктор Чухрай опублікував красиву світлину, яку зробив ще восени 20 років тому.



Про це він написав на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.



«Плівкова ера і радянський об’єктив. Осінь з архіву 20 років тому. Завжди вдавалось робити незвичні знімки. До речі, всі сонячні затемнення я знімаю ним по цей час!» - йдеться у коментарі до фотографії.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Відомий волинський фотографопублікував красиву світлину, яку зробив ще восени 20 років тому.Про це він написав на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.«Плівкова ера і радянський об’єктив. Осінь з архіву 20 років тому. Завжди вдавалось робити незвичні знімки. До речі, всі сонячні затемнення я знімаю ним по цей час!» - йдеться у коментарі до фотографії.

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