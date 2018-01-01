У Луцьку представлять книгу про російську окупацію Криму
Сьогодні, 08:06
Лучан запрошують відвідати презентацію книги «Люди «сірої зони», яка відбудеться в облцентрі Волині 19 жовтня.
Про це йдеться в анонсі події у соціальній мережі Facebook.
«Люди «сірої зони» — це перша книга, у якій свідчать жертви окупації та люди, які не маючи владних повноважень, виступили проти російської армії.
Для них «приєднання» півострова до Росії стало початком життя в «сірій зоні» — території, де не діють закони цивілізованого світу.
Захід відбудеться 19 жовтня о 12:00 у приміщенні бібліотеки факультету історії, політології та національної безпеки Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки (вулиця Шопена, 24)
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Про це йдеться в анонсі події у соціальній мережі Facebook.
«Люди «сірої зони» — це перша книга, у якій свідчать жертви окупації та люди, які не маючи владних повноважень, виступили проти російської армії.
Для них «приєднання» півострова до Росії стало початком життя в «сірій зоні» — території, де не діють закони цивілізованого світу.
Захід відбудеться 19 жовтня о 12:00 у приміщенні бібліотеки факультету історії, політології та національної безпеки Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки (вулиця Шопена, 24)
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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