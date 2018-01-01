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У Луцьку представлять книгу про російську окупацію Криму

У Луцьку представлять книгу про російську окупацію Криму
Лучан запрошують відвідати презентацію книги «Люди «сірої зони», яка відбудеться в облцентрі Волині 19 жовтня.

Про це йдеться в анонсі події у соціальній мережі Facebook.

«Люди «сірої зони» — це перша книга, у якій свідчать жертви окупації та люди, які не маючи владних повноважень, виступили проти російської армії.

Для них «приєднання» півострова до Росії стало початком життя в «сірій зоні» — території, де не діють закони цивілізованого світу.

Захід відбудеться 19 жовтня о 12:00 у приміщенні бібліотеки факультету історії, політології та національної безпеки Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки (вулиця Шопена, 24)

У Луцьку представлять книгу про російську окупацію Криму

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Теги: презентація, Луцьк
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