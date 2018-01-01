Луцького підприємця покарали за незаконний благоустрій. ФОТО

Адміністративний протокол за порушення Правил благоустрою Луцька склав інспектор відділу контролю за благоустроєм та санітарним станом міста департаменту муніципальної варти на фізичну-особу підприємця.Про це йдеться у повідомленні на сторінці департаменту муніципальної варти Луцької міськради у соціальній мережі Facebook.Поблизу тимчасової споруди підприємця будівельники укладали бруківку на проспекті Грушевського, 19 в Луцьку. Роботи вони здійснювали без відповідного дозвільного документа (ордера), за що бізнесмен і був покараний.Відповідно до Правил благоустрою міста Луцька, на об’єктах благоустрою міста забороняється проводити земельні, будівельні, монтажні та інші роботи без дозволу (ордера), виданого у встановленому порядку.