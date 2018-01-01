Луцького підприємця покарали за незаконний благоустрій. ФОТО
Сьогодні, 02:01
Адміністративний протокол за порушення Правил благоустрою Луцька склав інспектор відділу контролю за благоустроєм та санітарним станом міста департаменту муніципальної варти на фізичну-особу підприємця.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці департаменту муніципальної варти Луцької міськради у соціальній мережі Facebook.
Поблизу тимчасової споруди підприємця будівельники укладали бруківку на проспекті Грушевського, 19 в Луцьку. Роботи вони здійснювали без відповідного дозвільного документа (ордера), за що бізнесмен і був покараний.
Довідково:
Відповідно до Правил благоустрою міста Луцька, на об’єктах благоустрою міста забороняється проводити земельні, будівельні, монтажні та інші роботи без дозволу (ордера), виданого у встановленому порядку.
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці департаменту муніципальної варти Луцької міськради у соціальній мережі Facebook.
Поблизу тимчасової споруди підприємця будівельники укладали бруківку на проспекті Грушевського, 19 в Луцьку. Роботи вони здійснювали без відповідного дозвільного документа (ордера), за що бізнесмен і був покараний.
Довідково:
Відповідно до Правил благоустрою міста Луцька, на об’єктах благоустрою міста забороняється проводити земельні, будівельні, монтажні та інші роботи без дозволу (ордера), виданого у встановленому порядку.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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