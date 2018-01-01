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Луцького підприємця покарали за незаконний благоустрій. ФОТО

Луцького підприємця покарали за незаконний благоустрій. ФОТО
Адміністративний протокол за порушення Правил благоустрою Луцька склав інспектор відділу контролю за благоустроєм та санітарним станом міста департаменту муніципальної варти на фізичну-особу підприємця.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці департаменту муніципальної варти Луцької міськради у соціальній мережі Facebook.

Поблизу тимчасової споруди підприємця будівельники укладали бруківку на проспекті Грушевського, 19 в Луцьку. Роботи вони здійснювали без відповідного дозвільного документа (ордера), за що бізнесмен і був покараний.

Довідково:

Відповідно до Правил благоустрою міста Луцька, на об’єктах благоустрою міста забороняється проводити земельні, будівельні, монтажні та інші роботи без дозволу (ордера), виданого у встановленому порядку.


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Теги: муніципали, Луцьк
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