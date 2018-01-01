Лучанин став чемпіоном Європи. ФОТО. ВІДЕО

Михайло Малкуш став чемпіоном Європи з жиму лежачи серед юніорів, який триває у Люксембурзі.



Про це у соціальній мережі Facebook написав тренер Олег Хом’як.



У ваговій категорії до 59 кг лучанин, член збірної команди України, команди «Volyn Strength» встановив рекорд Європи серед юніорів 187,5 кг.



Також атлет виконав норматив майстра спорту України міжнародного класу.











Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Лучанинстав чемпіоном Європи з жиму лежачи серед юніорів, який триває у Люксембурзі.Про це у соціальній мережі Facebook написав тренерУ ваговій категорії до 59 кг лучанин, член збірної команди України, команди «Volyn Strength» встановив рекорд Європи серед юніорів 187,5 кг.Також атлет виконав норматив майстра спорту України міжнародного класу.

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