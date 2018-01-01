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Лучанин став чемпіоном Європи. ФОТО. ВІДЕО

Лучанин став чемпіоном Європи. ФОТО. ВІДЕО
Лучанин Михайло Малкуш став чемпіоном Європи з жиму лежачи серед юніорів, який триває у Люксембурзі.

Про це у соціальній мережі Facebook написав тренер Олег Хом’як.

У ваговій категорії до 59 кг лучанин, член збірної команди України, команди «Volyn Strength» встановив рекорд Європи серед юніорів 187,5 кг.

Також атлет виконав норматив майстра спорту України міжнародного класу.





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Теги: спорт, Волинь
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