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Оголосили конкурс на честь волинського Героя Сергія Байдовського

Оголосили конкурс на честь волинського Героя Сергія Байдовського
Розпочався прийом анкет номінантів на отримання Відзнаки імені Героя Небесної Сотні Сергія Байдовського.

Нагородою відзначатимуть відео-історії та короткометражні фільми про Україну, її історію, унікальні місця та особистостей, які роблять щось важливе для країни, - повідомили в Українському кризовому медіа-центрі.


«Сергій Байдовський (на фото) не встиг реалізувати багато зі своїх мрій, як і усі герої Небесної Сотні. Сергій навчався на факультеті комп’ютерної інженерії – він вважав, що саме за цією галуззю перспектива. Іншим його захопленням були подорожі Україною. Тому ми вирішили заснувати конкурс, у якому поєдналося б його захоплення комп’ютерними технологіями та захоплення Україною – невідомими сторінками історії, унікальними місцями та людьми», – розповіла Олена Стрельбіцька, сестра Сергія Байдовського, куратор проекту, на прес-брифінгу в Українському кризовому медіа-центрі.

Для участі необхідно подати заявку, мотиваційний лист, резюме та відео тривалістю до 5 хвилин. Обмежень щодо технічної сторони роботи немає. «Відео може буте зняте на камеру, телефон або дрон. Може бути присутня озвучка або музичний супровід. Головна вимога – це креативність та оригінальність контенту. Участь можуть взяти як громадяни України, так і іноземці, які поважають суверенітет України», – деталізувала журналістка Олена Халімон.

Передбачають 4 етапи конкурсу. З 10 жовтня по 11листопада триватиме прийом заявок заявок та всіх необхідних документів, з 12 по 18 листопада – робота журі та відбір номінантів, з 19 по 20 листопада – укладання угоди про виконання проекту та затвердження бюджету, 21 листопада – урочисте оголощення результатів. Оцінювати віртуальний продукт будуть за 20-бальною шкалою. По 4 бали можна отримати за оригінальний підхід до створення ролика, якість та професійність, унікальність контенту, емоційний вплив на глядача та зміст.

«Члени журі – активні учасники Революції Гідності, митці, активісти та друзі Сергія Байдовського», – зазначила Олена Стрельбіцька.

До складу журі проекту увійшли письменник Василь Шкляр, музикант та художник-карикатурист Ярко Журавель, режисер Сергій Шараєвський; генеральний директор Музею Революції Гідності Ігор Пошивайло; журналістка і громадська активістка Алла Мегель; журналістка та громадська активістка Олена Халімон; викладач Сергія Байдовського та військовий волонтер, культуролог і режисер Руслана Порицька.

Відзнака імені Героя Небесної Сотні Сергія Байдовського – вже 9-та відзнака імені одного з героїв Небесної Сотні. Іменні відзнаки героїв Небесної Сотні вручають у сферах діяльності, інтересів та роботи загиблих. «Є жива пам’ять, яку ми маємо плекати і така ініціатива створення відзнаки Героїв Небесної Сотні буде надалі підтримуватися нами», – підкреслила Антоніна Піпко, заступник генерального директора Музею Революції Гідності.

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Теги: Сергій Байдовський, Небесна Сотня, конкурс
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