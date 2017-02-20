Оголосили конкурс на честь волинського Героя Сергія Байдовського
Сьогодні, 06:04
Розпочався прийом анкет номінантів на отримання Відзнаки імені Героя Небесної Сотні Сергія Байдовського.
Нагородою відзначатимуть відео-історії та короткометражні фільми про Україну, її історію, унікальні місця та особистостей, які роблять щось важливе для країни, - повідомили в Українському кризовому медіа-центрі.
«Сергій Байдовський (на фото) не встиг реалізувати багато зі своїх мрій, як і усі герої Небесної Сотні. Сергій навчався на факультеті комп’ютерної інженерії – він вважав, що саме за цією галуззю перспектива. Іншим його захопленням були подорожі Україною. Тому ми вирішили заснувати конкурс, у якому поєдналося б його захоплення комп’ютерними технологіями та захоплення Україною – невідомими сторінками історії, унікальними місцями та людьми», – розповіла Олена Стрельбіцька, сестра Сергія Байдовського, куратор проекту, на прес-брифінгу в Українському кризовому медіа-центрі.
Для участі необхідно подати заявку, мотиваційний лист, резюме та відео тривалістю до 5 хвилин. Обмежень щодо технічної сторони роботи немає. «Відео може буте зняте на камеру, телефон або дрон. Може бути присутня озвучка або музичний супровід. Головна вимога – це креативність та оригінальність контенту. Участь можуть взяти як громадяни України, так і іноземці, які поважають суверенітет України», – деталізувала журналістка Олена Халімон.
Передбачають 4 етапи конкурсу. З 10 жовтня по 11листопада триватиме прийом заявок заявок та всіх необхідних документів, з 12 по 18 листопада – робота журі та відбір номінантів, з 19 по 20 листопада – укладання угоди про виконання проекту та затвердження бюджету, 21 листопада – урочисте оголощення результатів. Оцінювати віртуальний продукт будуть за 20-бальною шкалою. По 4 бали можна отримати за оригінальний підхід до створення ролика, якість та професійність, унікальність контенту, емоційний вплив на глядача та зміст.
«Члени журі – активні учасники Революції Гідності, митці, активісти та друзі Сергія Байдовського», – зазначила Олена Стрельбіцька.
До складу журі проекту увійшли письменник Василь Шкляр, музикант та художник-карикатурист Ярко Журавель, режисер Сергій Шараєвський; генеральний директор Музею Революції Гідності Ігор Пошивайло; журналістка і громадська активістка Алла Мегель; журналістка та громадська активістка Олена Халімон; викладач Сергія Байдовського та військовий волонтер, культуролог і режисер Руслана Порицька.
Відзнака імені Героя Небесної Сотні Сергія Байдовського – вже 9-та відзнака імені одного з героїв Небесної Сотні. Іменні відзнаки героїв Небесної Сотні вручають у сферах діяльності, інтересів та роботи загиблих. «Є жива пам’ять, яку ми маємо плекати і така ініціатива створення відзнаки Героїв Небесної Сотні буде надалі підтримуватися нами», – підкреслила Антоніна Піпко, заступник генерального директора Музею Революції Гідності.
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Нагородою відзначатимуть відео-історії та короткометражні фільми про Україну, її історію, унікальні місця та особистостей, які роблять щось важливе для країни, - повідомили в Українському кризовому медіа-центрі.
«Сергій Байдовський (на фото) не встиг реалізувати багато зі своїх мрій, як і усі герої Небесної Сотні. Сергій навчався на факультеті комп’ютерної інженерії – він вважав, що саме за цією галуззю перспектива. Іншим його захопленням були подорожі Україною. Тому ми вирішили заснувати конкурс, у якому поєдналося б його захоплення комп’ютерними технологіями та захоплення Україною – невідомими сторінками історії, унікальними місцями та людьми», – розповіла Олена Стрельбіцька, сестра Сергія Байдовського, куратор проекту, на прес-брифінгу в Українському кризовому медіа-центрі.
Для участі необхідно подати заявку, мотиваційний лист, резюме та відео тривалістю до 5 хвилин. Обмежень щодо технічної сторони роботи немає. «Відео може буте зняте на камеру, телефон або дрон. Може бути присутня озвучка або музичний супровід. Головна вимога – це креативність та оригінальність контенту. Участь можуть взяти як громадяни України, так і іноземці, які поважають суверенітет України», – деталізувала журналістка Олена Халімон.
Передбачають 4 етапи конкурсу. З 10 жовтня по 11листопада триватиме прийом заявок заявок та всіх необхідних документів, з 12 по 18 листопада – робота журі та відбір номінантів, з 19 по 20 листопада – укладання угоди про виконання проекту та затвердження бюджету, 21 листопада – урочисте оголощення результатів. Оцінювати віртуальний продукт будуть за 20-бальною шкалою. По 4 бали можна отримати за оригінальний підхід до створення ролика, якість та професійність, унікальність контенту, емоційний вплив на глядача та зміст.
«Члени журі – активні учасники Революції Гідності, митці, активісти та друзі Сергія Байдовського», – зазначила Олена Стрельбіцька.
До складу журі проекту увійшли письменник Василь Шкляр, музикант та художник-карикатурист Ярко Журавель, режисер Сергій Шараєвський; генеральний директор Музею Революції Гідності Ігор Пошивайло; журналістка і громадська активістка Алла Мегель; журналістка та громадська активістка Олена Халімон; викладач Сергія Байдовського та військовий волонтер, культуролог і режисер Руслана Порицька.
Відзнака імені Героя Небесної Сотні Сергія Байдовського – вже 9-та відзнака імені одного з героїв Небесної Сотні. Іменні відзнаки героїв Небесної Сотні вручають у сферах діяльності, інтересів та роботи загиблих. «Є жива пам’ять, яку ми маємо плекати і така ініціатива створення відзнаки Героїв Небесної Сотні буде надалі підтримуватися нами», – підкреслила Антоніна Піпко, заступник генерального директора Музею Революції Гідності.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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