Могила луцького митрополита потопає у квітах. ФОТО

Ніфонту цьогоріч виповнилося б сімдесят років.



Про це повідомляє



У ці дні сотні людей приходять до могили вшанувати пам’ять владики, вони схиляють голови перед пам’яттю про цю людину.



«Усіх вірян, які вперше побували тут, вражає та любов, з якою доглянуте місце останнього спочинку митрополита. Могила буквально потопає у живих квітах», - йдеться у повідомленні.







Довідково:



Високопреосвященніший Ніфонт, митрополит Волинський і Луцький (в миру – Василь Андрійович Солодуха), народився в сім’ї селянина 5 жовтня 1948 року в селі Галина Воля Старовижівського району Волинської області. У два роки залишився круглим сиротою.



У 1963 році закінчив місцеву школу.



З 1963 по 1967 роки працював у колгоспі.



1967 – 1969 – служба у радянській армії.



У 1969 – 1970 роках працював у залізничному депо міста Брест.



В 1970 році поступив у Московську духовну семінарію.



В 1971-1974 рр. був іподияконом у Святішого Патріарха Пімена (Ізвекова, +1990).



У 1974 р. закінчив Московську духовну семінарію. У цьому ж році поступив у Московську духовну академію, яку закінчив у 1979 р.



20 березня 1974 р. прийняв чернечий постриг у Троїце-Сергієвій Лаврі (м. Сергіїв Посад, Загорськ). 15 квітня цього ж року в Богоявленському кафедральному соборі Москви Патріархом Піменом рукопокладений в ієродиякона.



26 лютого 1977 р. в Покровському академічному храмі Троїце-Сергієвої Лаври Високопреосвященнішим Володимиром, архієпископом Дмитровським, рукопокладений в ієромонаха і направлений на служіння у Волинську єпархію.



18 березня 1977 р. (Указ № 170) архієпископом Волинським і Рівненським Даміаном (Марчуком, +1987) призначений настоятелем Свято-Троїцького храму села Рудка-Козинська Рожищенського району Волинської області.



У 1985 р. возведений у сан ігумена.



У 1988 р. архієпископом Волинським і Рівненським Варлаамом (Ільющенко, +1990) возведений у сан архімандрита. У 1989 р. обіймає посаду благочинного Рожищенської округи Волинсько-Рівненської єпархії.



Рішенням Священного Синоду від 20 березня 1990 р. призначений єпископом Хмельницьким і Кам’янець-Подільським.



30 березня 1990 р. у Володимирському кафедральному соборі Києва був звершений чин наречення, а 31 березня 1990 — хіротонія в єпископа Хмельницького і Кам’янець-Подільського.



Згідно з Указом Священного Синоду Української Православної Церкви від 25 серпня 1992 року, в зв’язку зі складною міжконфесійною ситуацією в м. Луцьку, був переведений на Волинську кафедру.



28 липня 1993 року був возведений в сан архієпископа.



11 квітня 2001 року возведений у сан митрополита.



Рішенням Священного Синоду Української Православної Церкви (Журнал № 22 від 13.07.2006 р.), призначений виконуючим обов’язки Ректора Волинської духовної семінарії.



З благословення Предстоятеля Української Православної Церкви Блаженнішого Володимира, Митрополита Київського і всієї України, рішенням спеціалізованої Вченої Ради від 20 лютого 2008 року, за значні заслуги перед Українською Православною Церквою та за вагомий внесок у розвиток духовної освіти присвоєно науковий ступінь «Почесний доктор богослов’я».



18 жовтня 2016 року, рішенням Синоду УПЦ, звільнений від управління Волинською єпархією за станом здоров’я.



22 березня 2017 року перестало битись серце владики Ніфонта.

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