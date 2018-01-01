На Волині вшанували пам’ять померлого атовця. ФОТО
Сьогодні, 04:02
На приміщенні загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 у Володимирі-Волинському відкрили меморіальну дошку на честь військовослужбовця, учасника Революції Гідності та АТО Юрія Богдановича.
Про це повідомили у Володимир-Волинській міськраді.
Участь у відкритті меморіальної дошки взяли ветерани АТО, родичі, близькі та однокласники померлого, старшокласники школи, в якій 32 роки тому навчався Юрій.
Настоятель церкви Віри, Надії, Любові отець Євген освятив меморіальну дошку, а всі присутні помолились за упокій душі померлого патріота, поклали квіти до дошки. Пам’ять про воїна, який займав активну позицію у соціально-економічному житті громади, де жив, допомагав волинянам, які проходять службу та виборюють незалежність на сході України, вшанували хвилиною мовчання.
Довідково:
Богданович Юрій Володимирович народився 17 липня 1969 року у місті Володимир-Волинський. Навчався у Володимир-Волинській середній школі №2, яку закінчив у 1986 році.Вступив до педагогічного університету в Луцьку, де одружився і проживав селі Зміїнець Луцького району з дружиною Наталією та дітьми Іллею, Мар’яною та Ангеліною. Приватний підприємець, волонтер. Під час Революції Гідності одним із перших брав участь у подіях на Майдані. Був мобілізованим.
30 квітня 2014 року йому присвоєно звання – капітан. В кінці 2014 року брав участь в антитерористичній операції на сході України. Помер 25 січня 2015 року. У квітні 2015 року визнаний учасником бойових дій. За рішенням сесії Луцької районної ради присвоєно звання «Почесний громадянини Луцького району» (посмертно).
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Про це повідомили у Володимир-Волинській міськраді.
Участь у відкритті меморіальної дошки взяли ветерани АТО, родичі, близькі та однокласники померлого, старшокласники школи, в якій 32 роки тому навчався Юрій.
Настоятель церкви Віри, Надії, Любові отець Євген освятив меморіальну дошку, а всі присутні помолились за упокій душі померлого патріота, поклали квіти до дошки. Пам’ять про воїна, який займав активну позицію у соціально-економічному житті громади, де жив, допомагав волинянам, які проходять службу та виборюють незалежність на сході України, вшанували хвилиною мовчання.
Довідково:
Богданович Юрій Володимирович народився 17 липня 1969 року у місті Володимир-Волинський. Навчався у Володимир-Волинській середній школі №2, яку закінчив у 1986 році.Вступив до педагогічного університету в Луцьку, де одружився і проживав селі Зміїнець Луцького району з дружиною Наталією та дітьми Іллею, Мар’яною та Ангеліною. Приватний підприємець, волонтер. Під час Революції Гідності одним із перших брав участь у подіях на Майдані. Був мобілізованим.
30 квітня 2014 року йому присвоєно звання – капітан. В кінці 2014 року брав участь в антитерористичній операції на сході України. Помер 25 січня 2015 року. У квітні 2015 року визнаний учасником бойових дій. За рішенням сесії Луцької районної ради присвоєно звання «Почесний громадянини Луцького району» (посмертно).
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