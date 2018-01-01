У волинському селі на вулиці померла жінка





Про це пише



Чоловік, який забив на сполох про неї у поліцію і лікарню, невтішно повідомляв, що його племінниця лежала на вулиці і у неї не відчутний пульс. Родичі доставили небогу до себе додому.



«Кажуть, ця 41-річна жінка, яка жила в Озерцях, не відмовлялася від зайвої чарки, отож, можливо, що оковита приспала її на землі серед перших приморозків», – пишуть у газеті.



На тілі померлої слідів насильницької смерті не виявили.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Мирків Горохівського району померла жінка. Зазначають, що смерть могла настати внаслідок переохолодження.Про це пише Волинь-нова Чоловік, який забив на сполох про неї у поліцію і лікарню, невтішно повідомляв, що його племінниця лежала на вулиці і у неї не відчутний пульс. Родичі доставили небогу до себе додому.«Кажуть, ця 41-річна жінка, яка жила в Озерцях, не відмовлялася від зайвої чарки, отож, можливо, що оковита приспала її на землі серед перших приморозків», – пишуть у газеті.На тілі померлої слідів насильницької смерті не виявили.

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