У волинському селі на вулиці померла жінка
Сьогодні, 08:15
У селі Мирків Горохівського району померла жінка. Зазначають, що смерть могла настати внаслідок переохолодження.
Про це пише Волинь-нова.
Чоловік, який забив на сполох про неї у поліцію і лікарню, невтішно повідомляв, що його племінниця лежала на вулиці і у неї не відчутний пульс. Родичі доставили небогу до себе додому.
«Кажуть, ця 41-річна жінка, яка жила в Озерцях, не відмовлялася від зайвої чарки, отож, можливо, що оковита приспала її на землі серед перших приморозків», – пишуть у газеті.
На тілі померлої слідів насильницької смерті не виявили.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це пише Волинь-нова.
Чоловік, який забив на сполох про неї у поліцію і лікарню, невтішно повідомляв, що його племінниця лежала на вулиці і у неї не відчутний пульс. Родичі доставили небогу до себе додому.
«Кажуть, ця 41-річна жінка, яка жила в Озерцях, не відмовлялася від зайвої чарки, отож, можливо, що оковита приспала її на землі серед перших приморозків», – пишуть у газеті.
На тілі померлої слідів насильницької смерті не виявили.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У волинському селі на вулиці померла жінка
Сьогодні, 08:15
У Луцьку представлять книгу про російську окупацію Криму
Сьогодні, 08:06
Лучанин став чемпіоном Європи. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 07:15
Оголосили конкурс на честь волинського Героя Сергія Байдовського
Сьогодні, 06:04
Могила луцького митрополита потопає у квітах. ФОТО
Сьогодні, 04:42