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У волинському селі на вулиці померла жінка

У волинському селі на вулиці померла жінка
У селі Мирків Горохівського району померла жінка. Зазначають, що смерть могла настати внаслідок переохолодження.

Про це пише Волинь-нова.

Чоловік, який забив на сполох про неї у поліцію і лікарню, невтішно повідомляв, що його племінниця лежала на вулиці і у неї не відчутний пульс. Родичі доставили небогу до себе додому.

«Кажуть, ця 41-річна жінка, яка жила в Озерцях, не відмовлялася від зайвої чарки, отож, можливо, що оковита приспала її на землі серед перших приморозків», – пишуть у газеті.

На тілі померлої слідів насильницької смерті не виявили.

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Теги: смерть, Волинь, Мирків
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