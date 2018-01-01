Питання Томосу для української церкви можуть перенести на місяць. ВІДЕО
Сьогодні, 08:47
У Стамбулі 11 жовтня триває останній день Синоду Вселенського патріархату, на якому мають ухвалити рішення про надання Томосу українській церкві.
У разі якщо архієреї не дійдуть згоди, українське питання можуть перенести на наступне засідання Синоду, що відбудеться у листопаді, йдеться у сюжеті ТСН.Ранок.
Минулого дня, 10 жовтня, впродовж семи годин учасники Синоду дискутували щодо українського питання. У Стамбулі вже заслухали звіт церковників, які місяць працювали в Україні.
Розмову домовилися продовжити, і, за оптимістичним для України сценарієм - уже в четвер, 11 жовтня, можуть затвердити рішення про надання автокефалії українській церкві. Офіційні результати засідання священного Синоду Вселенського патріархату опублікують сьогодні протягом дня.
Нагадаємо, 9 жовтня у Стамбулі розпочався Синод Вселенського патріархату, основним питанням якого стане надання українській церкві автокефалії.
За словами владики Даниїла, архієпископа Памфілійського, екзарха Констатинополя в Україні, церкви в Україні вже готові до об’єднання та співпраці. Натомість член священного синоду Вселенського патріархату митрополит Австрії і екзарх Угорщини Арсеніос ухилився від відповіді про можливість надання Томосу вже на цьому синоді.
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У разі якщо архієреї не дійдуть згоди, українське питання можуть перенести на наступне засідання Синоду, що відбудеться у листопаді, йдеться у сюжеті ТСН.Ранок.
Минулого дня, 10 жовтня, впродовж семи годин учасники Синоду дискутували щодо українського питання. У Стамбулі вже заслухали звіт церковників, які місяць працювали в Україні.
Розмову домовилися продовжити, і, за оптимістичним для України сценарієм - уже в четвер, 11 жовтня, можуть затвердити рішення про надання автокефалії українській церкві. Офіційні результати засідання священного Синоду Вселенського патріархату опублікують сьогодні протягом дня.
Нагадаємо, 9 жовтня у Стамбулі розпочався Синод Вселенського патріархату, основним питанням якого стане надання українській церкві автокефалії.
За словами владики Даниїла, архієпископа Памфілійського, екзарха Констатинополя в Україні, церкви в Україні вже готові до об’єднання та співпраці. Натомість член священного синоду Вселенського патріархату митрополит Австрії і екзарх Угорщини Арсеніос ухилився від відповіді про можливість надання Томосу вже на цьому синоді.
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