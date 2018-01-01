Питання Томосу для української церкви можуть перенести на місяць. ВІДЕО





У разі якщо архієреї не дійдуть згоди, українське питання можуть перенести на наступне засідання Синоду, що відбудеться у листопаді, йдеться у сюжеті



Минулого дня, 10 жовтня, впродовж семи годин учасники Синоду дискутували щодо українського питання. У Стамбулі вже заслухали звіт церковників, які місяць працювали в Україні.



Розмову домовилися продовжити, і, за оптимістичним для України сценарієм - уже в четвер, 11 жовтня, можуть затвердити рішення про надання автокефалії українській церкві. Офіційні результати засідання священного Синоду Вселенського патріархату опублікують сьогодні протягом дня.



Нагадаємо, 9 жовтня у Стамбулі розпочався Синод Вселенського патріархату, основним питанням якого стане надання українській церкві автокефалії.



За словами владики Даниїла, архієпископа Памфілійського, екзарха Констатинополя в Україні, церкви в Україні вже готові до об’єднання та співпраці. Натомість член священного синоду Вселенського патріархату митрополит Австрії і екзарх Угорщини Арсеніос ухилився від відповіді про можливість надання Томосу вже на цьому синоді.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Стамбулі 11 жовтня триває останній день Синоду Вселенського патріархату, на якому мають ухвалити рішення про надання Томосу українській церкві.У разі якщо архієреї не дійдуть згоди, українське питання можуть перенести на наступне засідання Синоду, що відбудеться у листопаді, йдеться у сюжеті ТСН.Ранок Минулого дня, 10 жовтня, впродовж семи годин учасники Синоду дискутували щодо українського питання. У Стамбулі вже заслухали звіт церковників, які місяць працювали в Україні.Розмову домовилися продовжити, і, за оптимістичним для України сценарієм - уже в четвер, 11 жовтня, можуть затвердити рішення про надання автокефалії українській церкві. Офіційні результати засідання священного Синоду Вселенського патріархату опублікують сьогодні протягом дня.Нагадаємо, 9 жовтня у Стамбулі розпочався Синод Вселенського патріархату, основним питанням якого стане надання українській церкві автокефалії.За словами владики Даниїла, архієпископа Памфілійського, екзарха Констатинополя в Україні, церкви в Україні вже готові до об’єднання та співпраці. Натомість член священного синоду Вселенського патріархату митрополит Австрії і екзарх Угорщиниухилився від відповіді про можливість надання Томосу вже на цьому синоді.

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