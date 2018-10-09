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На ремонт однієї із вулиць Луцька витратять понад 170 тисяч гривень

На ремонт однієї із вулиць Луцька витратять понад 170 тисяч гривень
У Луцьку ремонтуватимуть асфальт на вулиці Глушець. Зазначають, що ремонт тріщин обійдеться в понад 170 тисяч гривень.

Про це йдеться у відповідному тендері, який опублікували на сайті публічних закупівель Prozorro, – передають Волинські Новини.

Поточний ремонт вулиці Глушець від вулиці Карпенка-Карого до вулиці Парковий Узвіз планують здійснити до кінця листопада.

Виконавцем робіт, як йдеться у договорі, укладеному 9 жовтня, стане ПП «Транс-Дор-Сервіс».

Вартість робіт становить 173,384 тисячі гривень, строк виконання робіт – до 30 листопада. Йдеться про поточний ремонт вулиці Глушець на відрізку від вулиці Карпенка-Карого до вулиці Парковий Узвіз (ремонт тріщин в асфальтобетонному покритті).

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Теги: ремонт, вулиця, Глушець, Луцьк, тендер
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